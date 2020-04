Con il tempo le estremità dei capelli si rovinano, perdono consistenza e compaiono le temibili doppie punte, che non sono altro che gli sfilacciamenti della “corda” di cheratina che man mano si sfalda. Tagliarle via serve a farci sentire i capelli più pieni e definiti.

In questa fase di quarantena i nostri hair stylist di fiducia sono chiusi. Questo comporta qualche problema per chi è abituato a curare spesso la chioma, soprattutto se i capelli sono trattati e quindi più facilmente sensibili ai danni. Tuttavia, non disperate. Vi proponiamo una serie di consigli per sbarazzarvi delle doppie punte.

I capelli sono fragili, quindi trattateli delicatamente. Iniziate a spazzolarli dalla parte inferiore, tenendo le ciocche ferme con le mani, soprattutto se si annodano. Non usare violenza, anche se andate di fretta. Quando sono bagnati districateli con una spazzola del tipo Tangle Teezer. Se avete capelli ricci, l’attenzione è ancora maggiore perché i capelli sono più ribelli e si annodano in un lampo.

Utilizzate la piastra a temperature non elevate. Oggi esistono strumenti che si autoregolano, ma in generale già a 230 gradi i capelli iniziano a soffrire.

Attenzione al lavaggio, deve essere accurato, altrimenti il balsamo che utilizzate sarà cotto insieme alle lunghezze, arrecando danni invece che benefici. Meglio uno spray che protegge dal calore che un olio sui capelli umidi. Quest’ultimo è consigliabile invece a capelli asciutti.

Evitare di aprirle in due una volta individuate. Meglio tagliare l’estremità con la forbicina. Mai senza…maschera per capelli. Scegliete quelle di qualità. Chiedete consiglio al vostro parrucchiere. Potete contattarlo via social in questa fase di lockdown. Noi abbiamo provato una maschera che dà ottimi risultati, quella Coco e Eve. Il prodotto è così presentato sul sito Sephora: “Una cura per riparare i capelli in profondità. A base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan per ravvivare la bellezza originale dei capelli. La nostra formula super ricca idrata dalle radici fino alle punte riparando i capelli danneggiati da styling, tinte, colorazione e inquinamento. Migliora la consistenza e la robustezza del capello, domando l’effetto crespo e prevenendo la comparsa di doppie punte”.