Canapa nella cosmesi: tutte le proprietà del CBD

Pianta unica nel suo genere, versatile e dalle mille proprietà, nel 2023 la canapa si sta affermando anche in Italia nel settore della cosmesi differenziando gli utilizzi, confermandosi elemento sostenibile per eccellenza e al tempo stesso ingrediente prezioso da suggerire per la skin care, tra creme antiossidanti e dal grande potere rivitalizzante, anti infiammatorie, anti-age e idratanti, fino ad arrivare ai detergenti anti aging e ai preziosi olii per massaggi

La pianta millenaria – dal 17 al 19 febbraio è protagonista di Canapa Mundi a Fiera di Roma – con le sue proprietà e la sua coltivazione sostenibile già documentate in Cina nel 4000 a.C, ha accompagnato l’uomo fin dai tempi antichi e ha progressivamente preso spazio procedendo di pari passo con i progressi della scienza, dell’alimentazione e dell’industria, ma anche della cosmesi e del benessere, prendendosi cura dell’ambiente e della nostra pelle.

Dalla coltivazione alla pochette, infatti, la filiera della canapa è praticamente a impatto zero – grazie anche alla capacità di prosperare senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici – rendendo i prodotti da essa derivati non solo utili per la bellezza e il benessere, ma anche vegan (che non guasta mai) e rispettosi dell’ecosistema.

Perché la canapa è considerata l’ingrediente del futuro

In America è già popolarissimo l’uso per la cosmesi e ora comincia anche in Italia: la canapa è oggi considerata primaria per la cosmetica del futuro, quella a base di olio di cannabidiolo (CBD). Secondo le ultime ricerche, la chiave del suo successo è il Sistema Endocannabinoide (ECS), abbondantemente presente nell’epidermide e che ha un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’omeostasi e nella rigenerazione cellulare; in particolare favorisce il contrasto al decadimento cellulare dovuto a stress e invecchiamento.

I cosmetici a base di canapa si rivolgono inoltre alle diverse fasce d’età: il CBD, infatti, è conosciuto non solo per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e idratanti – che lo rendono un ingrediente popolare, efficace e sicuro – ma viene anche utilizzato per trattare l’acne e l’arrossamento. Nota di merito anche per l’immancabile olio di canapa, non solo come integratore alimentare per il diabete (aiuta a mantenere basso il livello di zucchero nel sangue, potenzia il sistema immunitario e regola la flora intestinale) ma anche per la bellezza dei capelli.

L’olio di canapa applicato sui capelli con maschere o impacchi, ne favorisce la brillantezza; lasciato agire sul cuoio capelluto, riequilibra l’epidermide anche in caso di disidratazione profonda; è inoltre un ottimo dopo sole e un alleato prezioso per le proprietà lenitive, emollienti, antibatteriche e antifiammatorie.

A marzo arriva sul mercato italiano da Svr Cbd Ampoul resist, trattamento concentrato in gocce a base di Cbd con azione lenitiva, anti-ossidante e anti-rughe. L’innovativo principio attivo derivato dal cannabidiolo (senza THC) rilassa, riduce la tensione dei tratti del volto e gli arrossamenti causati dalle aggressioni quotidiane. Ha tre azioni: anti-infiammatoria, rilassa e riduce il discomfort, la tensione, gli arrossamenti causati dalle aggressioni quotidiane, anti-ossidante, protegge la pelle dallo stress ossidativo, previene l’invecchiamento cutaneo e rimpolpante, riduce le rughe e le linee sottili, ridona elasticità alla pelle, stimola i meccanismi di rigenerazione cellulare 98% ingredienti di origine naturale.

A Canapa Mundi, a Fiera di Roma dal 17 al 19 febbraio 2023, tra l’altro si potrà assistere in presa diretta alla preparazione di prodotti di cosmesi a base di CBD come ingrediente principale per la cura della pelle con appuntamenti e stand specifici.