ROMA – Non è Dicembre senza i calendari dell’Avvento. Come da tradizione, dal 1 del mese potremo iniziare ad aprire le caselline del nostro calendario preferito e, tra le novità di Natale 2019, ci sono tantissimi calendari dell’Avvento beauty per le amanti di make up, trattamenti viso e creme di bellezza. Avete ancora poche ore per non farvi trovare impreparate e per questo abbiamo selezionato, dopo una lunga e attenta analisi, i 5 calendari dell’Avvento beauty più accattivanti per quanto riguarda qualità, prezzo e divertimento!

Per accendere la magia del Natale ecco la nuova edizione del Calendario dell’Avvento Clarins: 24 tesori di bellezza nascosti dietro altrettante finestrelle! Formule skincare e make-up di successo, per viso e corpo, in formato vendita o travel size, per risplendere prima, durante e dopo le feste. Un must, ogni anno, da regalare e regalarsi; senza esitare, però… le quantità sono limitate! Il Calendario dell’Avvento Clarins 2019 è disponibile su Clarins.it e in una selezione di profumerie.

Amanti della beauty routine Coreana, questo cofanetto è per voi! Miin, il primo e più prestigioso negozio italiano interamente dedicato ai cosmetici coreani, ha ideato uno tra i calendari dell’Avvento beauty più bello e pink che mai! Troverai una selezione delle 12 migliori maschere e patch della Corea del Sud: nuovi prodotti, ultimi arrivi e maschere che arriveranno da MiiN il prossimo anno ma che sarai tra le prime a provare. Il nostro è già pronto, adattato sul macramé wall hanging della nostra redazione per un Natale boho-chic!

Attesissimo dalle fan NUXE, il calendario dell’avvento catturerà lo sguardo con questa edizione “Magnetica”. La sua decorazione imprime sulla retina le sue vibrazioni cromatiche dai riflessi olografici e svela, dietro i suoi raggi al “neon”, un condensato dell’universo NUXE. Dietro ciascuna delle 24 caselle, si scoprono trattamenti emblematici come l’Huile Prodigieuse® (30ml) o la Crème Fraîche de Beauté® (15ml), ma anche le ultimissime novità come “Insta-Masque” o l’Huile Prodigieuse® Floreale.

DA mettere nella calza di un’appassionata di prodotti di bellezza, o per regalarsi una dose di bellezza NUXE quotidiana in attesa del Natale.

Ispirato alla magia delle ruote panoramiche, il design festivo del Calendario dell’Avvento Essence Natale 2019 Spread the Magic ci catapulta in un mondo fatto di lucine e fiocchi di neve, che farà battere il cuore a tutte le amanti delle feste natalizie! I prodotti sono racchiusi in scatoline curate in ogni minimo dettaglio, riutilizzabili per regali o semplici decorazioni. Il Calendario dell’Avvento Essence 2019 è composto da 24 scatoline estraibili ricche di regali dedicati al trucco occhi, labbra, viso, alle unghie e al corpo. Un calendario pieno di sorprese esclusive, realizzate in edizione limitata, e best seller della gamma permanente, rigorosamente in formato full size. Il prodotto è disponible dalla fine di settembre a novembre 2019 nei negozi rivenditori del brand, quali Coin, Upim, Scarpe e Scarpe, OVS, Tigotà e Lillapois, oppure online, al costo di 19,90 euro.

Per le amanti dei prodotti Rituals, questa è una vera chicca da non lasciarsi sfuggire! Un’esperienza indimenticabile dietro ogni porta. Del valore di 118.45€, ma tuo a soli 59.90€. Il Calendario dell’Avvento Rituals viene consegnato in una magnifica confezione. Conta i giorni che mancano al Natale con The Ritual of Advent e goditi 24 sorprese speciali. Il dono perfetto da regalarsi o da regalare. Ogni finestra del calendario di The Ritual of Advent nasconde un esclusivo prodotto Rituals tutto per te. È un modo speciale per contare gli ultimi 24 giorni che mancano al Natale e regalare a te stesso o ai tuoi cari un momento speciale, ogni giorno! Questo festivo calendario dell’Avvento include una selezione unica di piccoli articoli esclusivi, tra cui quattro speciali candele dell’Avvento. L’Avvento inizia quattro domeniche prima di Natale e per celebrare l’inizio di questo periodo festivo viene accesa una candela. Ogni domenica viene accesa una nuova candela fino all’arrivo del Natale.