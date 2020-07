Dopo una giornata al mare cosa c’è di meglio se non idratare la pelle con un burro per il corpo?

Abbiamo individuato una crema al cocco che costa meno di dieci euro e il risultato ci ha spiazzate.

Si tratta del burro al cocco Hawaiian Tropic, uno dei prodotti must have dell’estate.

Se amate il cocco e in generale le profumazioni esotiche, questo burro vi darà grande soddisfazione.

Lascia la pelle morbida, idratata e soprattutto profumata.

Non è eccessivamente dolce e questo la rende adatta anche a chi non ama le fragranze troppo zuccherate.

E’ arricchito con olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado, una formula che coccola e nutre la pelle donandole fino a 12 ore di idratazione.

Non basterà per proteggervi dal sole perché non è una crema solare, dunque usatela solo nella fase successiva all’esposizione.

Se avete una pelle particolarmente sensibile e che necessita di prodotti mirati questo burro potrebbe essere non adatto al vostro caso.

