Blake Lively ha i suoi segreti di bellezza per essere sempre impeccabile. Tra questi c’è l’illuminante Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury.

Il prodotto è apparso sulla toeletta dell’attrice americana ed è molto più di un illuminante, disponibile in 12 tonalità (prezzo: 40 euro).

Un’utente che l’ha acquistato scrive: “Ho provato molti primer che hanno lo scopo di aggiungere un bagliore dall’interno, ma questo vince sicuramente!!! Rende la tua pelle così giovane e sana. Hai bisogno di questo!”.

“Rende la mia pelle radiosa come la pelle di un super modella. Non metto più il fondotinta, solo il correttore dove ne ho bisogno e fa sembrare la mia pelle come la pelle”, scrive un’altra.

“Era un regalo per mia figlia e adora usarlo. Le dà un bel look luminoso. È una truccatrice, quindi immagino che questo sia un vantaggio”, un’altra ancora.

C’è poi chi è particolarmente entusiasta:

“L’assoluto Santo Graal dei prodotti. Se avessi un solo prodotto che potrei usare sarebbe questo. Lo uso come primer, lo mescolo con il mio fondotinta e lo indosso da solo per una base rugiada naturale che offusca la pelle donandole l’aspetto più sano ma così naturale”.

“Dura per sempre perché non ti serve molto, inoltre puoi usarlo come highlighter e, soprattutto, non fa scoppiare la mia pelle mista! Amalo e basta”.

Altri prodotti amati da Blake Lively.

L’attrice americana è una fan di lunga data del mascara L’Oréal Voluminous Lash Paradise, in vendita on line a poco più di dieci euro.

Blake ha più volte condiviso via social foto del suo beauty. Tra i prodotti mostrati ce ne è uno che vale la pena di analizzare.

Parliamo dell’acqua di bellezza Caudalie. Prezzo: 12,30 euro per 30 ml. Questo prodotto distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata. Vale la pena provarla!