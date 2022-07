Billie Eilish ha definito questa crema l’amore della sua vita

Billie Eilish ha svelato alcuni suoi segreti di bellezza. La cantante di “Happier Than Ever” ha parlato della sua routine notturna di bellezza dopo che fa uno spettacolo. Lo ha fatto in un video per Vogue. L’artista è una fan di alcuni prodotti cult preferiti, che usa religiosamente. Per prima cosa, usa Olaplex No. 6 Bond Smoother “ogni singola volta” che si lava i capelli e include altri prodotti del marchio nella sua hair routine.

La cantante ha anche scoperto che Aquaphor Healing Ointment è per lei un prodotto molto valido, arrivando al punto di chiamarlo “l’amore della [sua] vita” nel video. Billie Eilish lo porta con sé “in ogni momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, dice nella clip. “Non importa dove mi trovo. Non importa con chi sto. Non importa cosa sto facendo. Ho questo in tasca e ne ho altri sei nella mia borsa, sempre”. Il prodotto ha altre devote fan nel mondo dello spettacolo, tra cui Beyoncé, Zendaya e Ashley Graham. E’ stato anche usato per il make up di Meghan Markle da parte del suo truccatore, Daniel Martin, che h’ha usato come illuminante. Jessica Simpson considera questa crema “il mio sportello unico per tutta la mia famiglia durante tutto l’anno”. “Aquaphor ha così tanti usi per tutto, dalle guarigione delle labbra screpolate alla pelle secca e alle lievi chiazze da eczema, specifica.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Victoria Beckham e Julia Roberts sono due fan della crema Weleda Skin Food.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl. Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’era anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion. Katie Holmes ha detto di utilizzare religiosamente l’idratante viso Olay Active Hydrating Cream nella sua skincare routine quotidiana.