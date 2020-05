Una crema per pelle secca che puoi trovare al supermercato ed è tra i prodotti preferiti di Beyoncé e tante altre star, inclusa Meghan Markle.

Se nelle ultime settimane hai notato che la tua pelle sembra più secca e opaca del solito, sappi che non sei solo.

Il lungo periodo di lockdown ci ha costretti tanti giorni dentro casa e la nostra pelle, così come il nostro fisico, ne ha risentito.

Se stai cercando un prodotto per lenire la pelle secca, potresti seguire i consigli di belezza di Beyoncé.

La cantante è una vera e propria guru per quanto riguarda i prodotti di bellezza. Così come altre celebrities spende migliaia di dollari per la cura della sua persona. Questo non esclude che ami anche alcuni prodotti low cost.

Tra questi, uno tra i suoi preferiti è la crema per pelle secca Aquaphor trattamento riparatore di Eucerin.

Come lei stessa ha confessato in una intervista a Elle, la cantante non rinuncia mai a questa crema per pelle secca prima di andare a dormire.

Può essere difficile associare un prodotto low cost alle star di Hollywood, eppure sembra che questa crema super conveniente possa fare miracoli nel donare luminosità e idratazione alla pelle.

EUCERIN / INSTAGRAM

Originariamente formulata come barriera barriera protettiva per la pelle secca e screpolata, questo balsamo superidratante è stato recentemente riproposto anche come crema di bellezza.

Se anche tu desideri una pelle idratata e luminosa, questo piccolo gioiellino potrebbe essere la risposta.

Non solo Beyoncé. Il giorno del suo matrimonio, Meghan Markle ha chiesto aiuto al famoso truccatore Daniel Martin. Daniel ha poi rivelato in un’intervista con E! Online che Aquaphor di Eucerin ha giocato un ruolo importante nel conferire a Meghan la sua pelle glow del giorno del matrimonio. Il truccatore ha rivelato:

“Aquaphor funziona come un highlighters. Ti darà lo stesso effetto luminoso”.

E se ancora le testimonianze di Beyoncé e Meghan Markle non ti bastano, potrà esserti utile leggere le decine di recensioni positive di chi ha già acquistato il prodotto.

Considerato che costa meno di 10 euro, vale la pena provare no?

Acquista ora: 9,95 €; amazon.it