La natura fornisce tutti gli ingredienti e gli elementi per il benessere del corpo e per prendersi cura della propria bellezza, in ogni sua sfumatura. E la frutta, in particolare, è una potentissima alleata della nostra beauty routine grazie all’elevata concentrazione di vitamine, sali minerali e acidi grassi polinsaturi essenziali.

Per chi durante l’estate vuole ispirarsi alla natura per il benessere della pelle, Abiby -talent scout di prodotti must have nel mondo beauty e leader italiano nel settore delle beauty box in abbonamento- consiglia 5 super frutti da sfruttare nella propria beauty routine. Per una vera macedonia di ingredienti benefici e per una pelle sana e luminosa.

Banana rosa, per tonificare, lenire ed energizzare

La banana rosa, una delle ultime novità tra gli ingredienti del settore beauty, è una varietà tanto rara quanto ricca di proprietà per la pelle. Tonificanti, lenitive, energizzanti, anti-age e curative. Soprattutto, l’olio che ne deriva ha un potere antiossidante tra i più alti nel mondo degli oli vegetali: quasi 4500 volte più attivo dell’Olio di Argan.

Il consiglio di Abiby: la Pink Banana Radiant Sleeping Mask di KADALYS, una maschera viso illuminante limited edition alla banana rosa, presente nella beauty box Abiby del mese di agosto “Tutti Frutti”, che è l’ideale per ravvivare le pelli spente e disidratate, prive di luminosità e segnate dalla fatica.

Avocado, contro la pelle secca

Ricco di vitamine, in particolare la vitamina E, sali minerali e omega 3, l’avocado è fondamentale per idratare, donare elasticità e curare o prevenire la secchezza della pelle. Grazie all’alta concentrazione di acido palmitoleico, inoltre, il frutto è ideale anche per la cute più sensibile o facilmente irritabile.

Il consiglio di Abiby: la crema contorno occhi avocado e cbd di LONDON BOTANICAL LABORATORIES. Garantisce idratazione fino a 8 ore ed è caratterizzato da una texture nutriente, ma per niente appiccicosa.

Beauty routine: Mirtillo, per drenare i liquidi

Il mirtillo, con le sue proprietà antiossidanti, è un frutto che contribuisce a rallentare l’invecchiamento cutaneo e a lenire le pelli arrossate, fragili e sensibili proteggendo l’equilibrio e rafforzando le difese naturali della cute. Soprattutto, però, contribuisce alla corretta microcircolazione, diventando così un potente alleato per alleggerire le gambe, soprattutto in estate, o per ridurre visibilmente le borse sotto gli occhi.

Il consiglio di Abiby: la crema occhi elisir di JALACYN COSMECEUTICAL. Grazie all’estratto di mirtillo, favorisce la microcircolazione, aiuta a riassorbire i liquidi in eccesso contrastando le borse sotto agli occhi e riduce le discromie.

Uva, per tonificare e contrastare l’invecchiamento

L’uva è un toccasana per la pelle e per il corpo nella sua interezza. Questo frutto, infatti, è ricco di sali minerali, come potassio e manganese, ma anche di vitamina C, B1 e B2. Se inserita nella propria beauty routine, quindi, può aiutare a rivitalizzare la cute e a contrastare i radicali liberi e il processo di invecchiamento. Ma anche le piccole macchie scure causate dal tempo o dal sole.

Il consiglio di Abiby: l’olio viso nutriente di NUORI. Formulato per adattarsi all’equilibrio lipidico naturale della pelle, idrata, nutre e agisce come antiossidante diminuendo la comparsa di rughe e segni d’espressione.

Beauty routine: Arancia, vitamina C per una pelle luminosa

Tutti gli agrumi, dall’arancia al pompelmo, sono fonti importantissime di vitamina C. Una componente che, oltre a far apparire la pelle giovane e rimpolpata, aiuta anche a illuminare la cute e a proteggerla dalle aggressioni esterne e dai danni causati dall’inquinamento e dal sole.

Il consiglio di Abiby: la crema notte alla vitamina C di DR. EVE_RYOUTH. Grazie alla combinazione di vitamina C, acido ialuronico, olio di Argan e Rosa Selvatica aiuta a illuminare il tono della pelle rimpolpando ed eliminando il colorito spento e irregolare.

