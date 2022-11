Questa bacchetta “magica” per il viso impazza tra le star americane

In un mercato pieno di dispositivi facciali per scolpire, sollevare e aumentare la luminosità della pelle, c’è una nuova “bacchetta magica” che impazza tra le celebrities americane. Parliamo di Advanced Skincare Wand di Solawave. Tra i benefici di questo innovativo strumento ci sarebbe quello di ridurre l’apparenza di rughe, linee sottili, occhiaie, imperfezioni e punti neri. Energizzerebbe la pelle con appena 5 minuti al giorno, tre volte alla settimana. Letitia Wright, Megan Fox e Reese Witherspoon, sono sole alcune delle star che la usano. E Gabrielle Union si è aggiunta da poco alla lista.

Come si usa la bacchetta per la cura della pelle con Terapia di Luce Rossa.

PASSO 1: Lava e asciuga il viso in modo da iniziare con una pelle pulita e idratata.

PASSO 2: applica il siero Renew Complex (o il tuo siero a base d’acqua preferito) per preparare la pelle alla bacchetta.

PASSO 3: Fai scivolare la bacchetta sul viso verso l’alto e verso l’esterno, coprendo lentamente la fronte, le guance, sotto gli occhi, la mascella, il collo e il labbro superiore. La bacchetta si accenderà automaticamente quando entrerà in contatto con la pelle idratata e pulita. Utilizzare per almeno 5 minuti.

La bacchetta, che si usa in combinazione con una maschera, fornisce 660 nanometri di luce rossa, che aumenta la vivacità della pelle, combatte le linee sottili e i danni del sole, insieme al calore terapeutico e a un massaggio facciale rilassante e sgonfiante tramite vibrazione. Insieme, il duo lascia la cute idratata, elastica e sollevata.

Altri strumenti di bellezza amati dalle star hollywoodiane.

Uno degli strumenti che Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston usano per coccolare la pelle del viso è la gold sculpting bar firmata dalla famosa makeup artist Jillian Dempsey. Quest’ultima ha scoperto la barra levigante per il viso durante un viaggio di lavoro in Giappone e ha subito iniziato a usarla sulle sue clienti. Realizzata con oro ventiquattro carati, la sculpting bar amata da Paltrow utilizza sottili vibrazioni per rendere il viso più scolpito. Dempsey la usa per preparare le sue clienti prima del red carpet, ma consiglia di utilizzarla ogni giorno per dieci o quindici minuti se l’obiettivo è quello di ottenere risultati ottimali. Gli effetti durerebbero per l’intera giornata. Foto in alto in evidenza dal sito Solawave.