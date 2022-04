Anti-age stile di vita: come rallentare l’invecchiamento della pelle

La chirurgia estetica, antiage per eccellenza, è un modo rapido per nascondere gli effetti del tempo ma sempre più la tendenza è cercare di rallentare l’invecchiamento della pelle e abbandonare gli interventi invasivi della chirurgia plastica o ridurli al minimo. Come? Scegliendo metodi naturali e duraturi, in armonia con il proprio corpo.

“L’anti-age non può essere un rimedio temporaneo per nascondere l’età biologica di una persona o farla sembrare più giovane. Per ottenere risultati concreti e duraturi, l’anti-age deve essere uno stile di vita” spiega Marco Postiglione, fondatore di Marco Post – The Italian Beauty SPA, la rete di centri estetici anti-age senza bisturi.

“È necessario attivare il ringiovanimento naturale del nostro corpo, potenziando la bellezza già presente in ognuno di noi. E valorizzando l’armonia delle forme senza ricorrere a interventi drastici, ma anche diete estreme che possono snaturare il nostro modo di essere. Agire esclusivamente sulla componente esterna preclude la possibilità di un reale e duraturo risultato”. La bellezza esteriore è legata con l’interno del nostro corpo. Si tratta di modificare il nostro stile di vita per poter ottenere risultati duraturi, avvicinandosi a quello che viene definito “metodo olistico”.

Rallentare l’invecchiamento della pelle, attenzione al ristagno linfatico,

Un nemico “invisibile” è il ristagno linfatico. “Molti inestetismi estetici” spiega il fondatore Marco Postiglione, ”come pelle opaca, secca, rughe e, perfino, cellulite e adipe sono influenzati dal rallentamento del sistema linfatico. Che ha il compito di ripulire il corpo dalle tossine e dai liquidi che, se in eccesso, possono accelerare l’invecchiamento dei tessuti”. Quindi, anche se siamo abituati a usare cosmetici, a sottoporci periodicamente a trattamenti estetici e alimentarci in modo sano, se non lavoriamo sulla pulizia interna dell’organismo, rendendo efficace il sistema linfatico, sarà difficile raggiungere risultati duraturi.

Tra le novità uno speciale lettino dotato di un sistema meccanico funzionale allo scioglimento delle tensioni muscolari che possono rallentare l’azione del sistema linfatico. Durante i trattamenti anti-age si ha un vero e proprio lavoro a quattro mani: mentre l’antiage specialist lavora in modo combinato sui tessuti, contestualmente l’azione del lettino stimola il risveglio del sistema linfatico, responsabile degli inestetismi più fastidiosi.

“Sciogliere le tensioni muscolari e risvegliare il sistema linfatico (Trattamenti sul Linfodrenabed), eliminare le tossine dalle cellule (Beauty brushing), seguire un’alimentazione funzionale al proprio percorso antiage. Ma anche allenare il corpo per favorire la stimolazione metabolica e la resistenza muscolare, utilizzare integratori alimentari e cosmetici certificati e personalizzati. L’insieme armonioso di questi elementi è il metodo”, conclude Postiglione.

Come rallentare l’invecchiamento della pelle? Piuttosto, acquisire la capacità di gestire positivamente le naturali trasformazioni legate all’età. Valorizzare l’armonia delle forme, sono alla base di un metodo di rallentamento dell’invecchiamento e del recupero della naturale bellezza. Smarcandoci dalla pressione di rimanere giovani e belle secondo modelli asettici e innaturali.

I lifting non chiurgici

Si parla anche di un lifting non chirurgico per ringiovanire volto, decolté e le parti del corpo che possono presentare una particolare lassità. E per prevenire l’invecchiamento della pelle.

La novità della primavera 2022 è un trattamento laser non ablativo. Un nuovo strumento che permette di agire in profondità e ottenere i primi risultati in pochi giorni con una pelle più luminosa e uniforme. Utilizzando solamente il calore sprigionato dalla luce, riesce a rigenerare la pelle, ricompattandola e tonificandola, arrivando ad avere un effetto lifting sulla zona trattata.

La tecnologia laser

«Alla base c’è la tecnologia laser, una tecnologia consolidata e molto tempo utilizzata in medicina estetica», spiega Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. «Dal laser CO2, che viene definito come “gold standard” per il resurfacing, è stato sviluppato un nuovo laser frazionato non ablativo che va oltre le applicazioni che finora conoscevamo. Utilizzando la medesima lunghezza d’onda di un laser ablativo, è possibile intervenire in profondità per un ringiovanimento complessivo della pelle.

La luce prodotta infatti stimola i fibroblasti e porta alla produzione di collagene. Questo, non solamente ha come effetto una tonificazione dei tessuti, ma riesce a ricompattare la pelle, dando come risultato una sua distensione e l’eliminazione delle piccole rughe che con il passare degli anni si formano».

La novità non è solamente nell’applicazione di un laser non ablativo per il ringiovanimento della pelle, «quando finora aveva come campo di applicazione privilegiato quello dell’eliminazione delle macchie sul viso», aggiunge Gilardino. «Questo trattamento, di fatto, tiene attiva la pelle. Ovvero, permette di contrastarne la lassità, rivitalizzandola e andando a colmare anche quel processo di “svuotamento” che il tempo solitamente provoca. Così si rinvia il ricorso a soluzioni di “riempimento” come, ad esempio, quelle proposte dagli iniettabili».

Grazie a queste caratteristiche, aggiunge Gilardino, «non solamente è un trattamento di contrasto ai segni dell’invecchiamento, ma anche di mantenimento di una pelle giovane e tonica». Alla base restano le caratteristiche di mininvasività e assenza di effetti collaterali dei più moderni laser estetici.

Rallentare l’invecchiamento della pelle: le creme anti age sono efficaci?

C’è poi un tema che riguarda le creme anti-age: le usiamo ma quanto sono efficaci? Nonostante la costanza spesso ci viene detto che abbiamo la pelle del viso disidratata, opaca, poco elastica. Segnata dalle rughe d’espressione e dall’invecchiamento precoce dovuto ai raggi solari, allo stress, allo stile di vita sbagliato.

Il problema è la concentrazione di ingredienti efficaci. Spesso i soin anti-age vengono consigliati dopo i trattamenti estetici, peeling profondi o lifting. Ma cosmetici altamente performanti sono il desiderio di tutti, anche se il costo è proporzionale, bisogna dirlo, all’efficacia.

La chiave è negli ingredienti

Tra le novità la linea Perennae , frutto del dialogo serrato tra due specialisti: da un lato il chirurgo plastico, dall’altro il chimico cosmetologo. Il chirurgo aveva un obiettivo preciso: «Volevo un attivo vegetale che mimasse l’effetto del cortisone sulla pelle. Il cortisone è un antinfiammatorio molto potente, ma ha tanti effetti collaterali che ne sconsigliano l’impiego come prodotto di routine. In laboratorio è stato individuato un pool di principi botanici, dal bakuchiol all’olio di ribes, che hanno efficacia lenitiva simile a quella del cortisone, senza alcun effetto collaterale».

Sia nel fluido che nella crema sono state inoltre inserite piccole percentuali di retinolo, l’attivo anti-età e antirughe più efficace in assoluto. Oltre al Bakuchiol, cioè l’estratto di semi di babchi, una pianta indiana di cui sono state scoperte da pochissimo le stupefacenti proprietà anti-age. E ormai considerata l’alternativa vegetale al Retinolo che è anche ingrediente con niacinamide del siero anti-rughe Retinol B3 della gamma anti-età di La Roche-Posay e della nuova crema Blue Pro Retinol di Biotherm (allo 0,1%).

Il ruolo del retinolo

Poiché il retinolo esfolia la pelle per indurla a produrre nuove cellule, può avere un modesto effetto irritativo. Ecco perché, a bilanciarne la potenziale aggressività, i prodotti sono ricchi del bisabololo della camomilla, di pepe cinese e estratti di tamarindo, dal potere calmante, emolliente e lenitivo.

«Con l’età, la pelle perde idratazione, luminosità e turgore, per cui – sottolinea l’ideatore Nicola Standoli, chiururgo plastico a Roma – desideravo prodotti che rendessero l’epidermide particolarmente morbida, le dessero luce, elasticità, compattezza». Ecco allora che in laboratorio le formule sono state arricchite con glicerina vegetale e con olio di cotone, intensamente reidratanti. Oltre che con acido ialuronico, ceramidi e vitamina C stabilizzata, dall’effetto illuminante e schiarente.

Tra i brand spa Natura Bissè ha Diamond Extreme Eye, contorno occhi dall’azione antiage globale grazie al DNA marino e e Inhibit Tensolift Neck Cream, l’innovativa crema specifica per la zona del collo e del décolleté ispirata alle procedure di microchirurgia.