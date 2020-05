Se non hai mai provato l’acqua micellare Bioderma per struccarti, questo prodotto ti farà cambiare idea.

Dovresti considerare questo post come un annuncio di servizio pubblico: interrompi ciò che stai facendo e corri su Amazon, dove l‘acqua micellare più amata dalle star è ora in sconto.

Sto parlando dell’acqua micellare Sensibio di Bioderma, un prodotto che dovresti assolutamente provare.

Più volte abbiamo parlato dei benefici dell’acqua micellare. Questo detergente tonifica la pelle, purifica e strucca delicatamente senza rompere la naturale barriera protettiva dell’epidermide.

Prima di scoprire questo prodotto, pensavo che l’acqua micellare fosse un passaggio inutile nella cura della mia pelle.

Ma da quando ho scoperto l’acqua micellare Bioderma, mi sono resa conto di quanto mi sbagliassi e la mia skincare non è stata più la stessa.

BIODERMAUSA / INSTAGRAM

Per acquistarla : 10,64 €; amazon.it

Un batuffolo di cotone imbevuto dell’acqua micellare Bioderma, prodotto di culto di moltissime star, rimuove immediatamente tutto il mio trucco lasciando la pelle morbida, idratata e pulita.

Non è certo un caso se questa acqua micellare è tra i prodotti preferiti di moltissimi personaggi di Hollywood e modelle importanti.

Come per esempio Natalie Portman, che in una intervista a Harpers Bazaar US ha ammesso di utilizzarlo sistematicamente:

“Mi tolgo sempre il trucco prima di andare a letto, con una doppia pulizia. Uso lo struccante Bioderma”.

Non solo, questo detergente è stato visto anche nel beauty case di moltissime modelle, come Rosie Huntington-Whiteley.

Questo prodotto è talmente amato dalle donne, che la casa madre ne vende un flacone ogni 5 secondi. E io ne capisco davvero il motivo.

In passato ho provato altri struccanti acquosi e mi sono sempre sembrati aggressivi, ma questa formula ultraleggera e ipoallergenica non provoca alcuna irritazione.

Ora lo uso ogni sera come primo passo nella mia routine di bellezza. Sono convinta che questo prodotto contribuisca a rendere luminosa la mia pelle.

Prima di scoprirlo, utilizzavo uno struccante bifasico, l’unico che mi levasse il trucco. Ma notavo sempre delle piccole bollicine sottopelle.

Fortunatamente, il prezzo è già abbastanza ragionevole (circa 16 euro per un flacone da 50ml). Ma ora si trova in sconto su Amazon.it e puoi comprare un flacone da 500ml per soli 10 euro! Il che significa che è un ottimo momento per fare scorta.

E se poi funziona anche su Natalie Portman, chi siamo noi per non provarlo?

Acquista ora: 10,64 €; amazon.it