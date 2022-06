6 mascara waterproof a prova di mare da provare

L’estate è ormai alle porte e le alte temperature hanno già consentito a molte di noi di andare al mare e magari fare un tuffo in acqua alta. Se appartenete alla categoria di quelle che non vogliono rinunciare al mascara anche in spiaggia, sappiate che abbiamo selezionato una serie di prodotti che resistono all’acqua. Vediamone alcuni.

L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara è un mascara allungante con olio di ricino. Ha più di 200 singole fibre, che catturano le ciglia una ad una. “Adoro il mascara L’Oréal Voluminous Lash Paradise perché crea ciglia così morbide, voluminose e lunghe”, afferma Alexis Oakley, una famosa truccatrice. “Anche con questo prodotto basta poco”.

Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof Mascara ha un esclusivo scovolino flex tower, progettato per sollevare ogni ciglio dalla radice, fornendo volume e lunghezza intensi. Arricchito con estratto di bambù e fibre, la sua formula impermeabile avvolge le ciglia nel nutrimento mentre offre una copertura leggera.

Lash Idôle è un’altra alternativa. E’ resistente all’acqua e dona volume alle ciglia con un effetto lifting immediato. Senza grumi, tenuta fino a 24H, facile da rimuovere. Il tuo alleato per ottenere il massimo dal tuo sguardo.

Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara è probabilmente uno dei prodotti più efficaci in circolazione. Lo abbiamo provato e possiamo dirvi che il suo scovolino dona un volume incredibile. Da mettere nel carrello almeno una volta nella vita.

Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara Waterproof è ancora un’altra scelta. Resiste all’attività sportiva, al relax a bordo piscina e anche a un film commovente. Provatelo!

C’è poi Pupa Mascara Vamp! Waterproof, che ha una formula resistente all’acqua e garantisce una tenuta estrema per un effetto scenico che dura tutta la giornata, fino a sera.

A questo punto non vi resta che scegliere il vostro mascara di riferimento! Foto di PublicDomainPictures da Pixabay.