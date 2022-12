Il freddo colpisce anche la pelle e provoca una riduzione della produzione di grasso, rendendola più sottile e delicata. Vediamo 5 consigli pratici per proteggere la pelle quando le temperature scendono.

L’arrivo del freddo porta con sé alcuni problemi dermatologici temporanei come secchezza e desquamazione. Una giusta idratazione può risolvere molte condizioni della pelle, anche se quando il problema peggiora è fondamentale consultare un dermatologo. Vediamo alcuni modi per proteggere la nostra pelle dal freddo.

Come proteggere la pelle dal freddo

La pelle forma una barriera per proteggersi dalle aggressioni climatiche come il freddo. Tuttavia, a volte non è sufficiente e dobbiamo rafforzare questa protezione, prendendocene cura.

Cura della pelle

Applica sempre una crema idratante per il viso, un’altra per le mani e un balsamo per le labbra per mantenere la pelle ben protetta. Sul viso è importante utilizzare una crema solare anche in inverno. La pelle del dorso delle mani è molto delicata, perché non contiene ghiandole sebacee e va curata di più. La pelle della zona labiale è delicata e i cambiamenti climatici la influenzano direttamente. Quindi, l’opzione migliore per proteggere le labbra è mantenerle idratate con burro di cacao, cera d’api o oli vegetali. Né possiamo dimenticare il resto del corpo, che soffre anche le basse temperature e tende a disidratarsi maggiormente.

Applicazione di cosmetici naturali

Proteggono, nutrono e idratano. Inoltre, esistono cosmetici lenitivi che hanno ingredienti rivolti a quelle persone che hanno la pelle più sensibile o che già soffrono di qualche tipo di alterazione. In particolare, i tipi di ingredienti che si possono trovare sono oli vegetali, burri, cere, glicerina, acido ialuronico, urea, ceramidi e vitamine.

Esfoliazione della pelle

Esfoliando la pelle con particelle morbide e delicate, verranno rimosse le cellule morte che si accumulano su di essa. Attraverso questo processo, la pelle avrà un aspetto migliore e aumenteranno i benefici dei prodotti cosmetici applicati. Allo stesso modo, è fondamentale ricordare che la frequenza dell’esfoliazione dipende da ogni area e dal tipo di pelle della persona.

Seguire una dieta sana

L’apporto di nutrienti attraverso una dieta che incorpori frutta e verdura genererà grandi benefici, poiché questi alimenti forniscono vitamine, minerali e componenti fitochimici alleati della nostra pelle. Oltre al ruolo nutrizionale, molti componenti agiscono come antiossidanti. Di conseguenza, evitano danni inflitti da fattori esterni come il freddo. Allo stesso modo, l’assunzione giornaliera di acqua aumenta l’idratazione della pelle in tutte le stagioni dell’anno.

Fare esercizio fisico

Lo sport produce sudore, quindi le tossine accumulate sulla superficie della pelle vengono eliminate più facilmente. È anche coinvolto nel rinnovamento cellulare e nel flusso sanguigno.