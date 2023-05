Il Retinolo è una forma di vitamina A che ha molti benefici per la pelle. Non a caso è tra gli ingredienti preferiti delle star e si trova in tantissimi prodotti per la cura della pelle come creme, maschere, sieri e oli. È utilizzato per il trattamento di acne, rughe, macchie e secchezza. Sul retinolo se ne sentono di ogni, e se è vero che è importante utilizzarlo con attenzione, è anche vero che intorno a questo ingrediente ci sono molti falsi miti. Vediamone in particolare due.

Sharlena Hassani, facialist di diverse celebrity americane tra cui Kourtney Kardashian, ha parlato recentemente del retinolo e di alcuni falsi miti che girano intorno a questo prezioso ingrediente, e a cui dovresti smettere di credere.

Mito n. 1: il retinolo assottiglia la pelle

“Molte persone pensano che il retinolo assottigli la pelle. In realtà la ispessisce” spiega la facialist. E questo è proprio il motivo per cui questo ingrediente aiuta ad ottenere una carnagione più giovane, soda e sana. “Il motivo per cui le persone credono che assottigli la pelle è dovuto al drastico rinnovamento che si verifica quando inizi ad utilizzare il retinolo”.

“I retinoidi assottigliano solo la parte ESTERNA della pelle, che ricordiamo è composta da diversi strati di cellule epiteliali morte e danneggiate accumulate. Queste sono attaccate alla pelle a causa del fatto che il nostro tasso di ricambio cellulare rallenta con l’età e con la situazione ambientale. Il risultato è una pelle visibilmente opaca e poco luminosa”.

Il retinolo aiuta a eliminare questi strati di accumulo che il tuo corpo non è in grado di eliminare da solo. È un allenamento per la pelle, che “impara” a funzionare correttamente aumentando il ricambio cellulare. Questo è proprio quello di cui hai bisogno per ottenere una pelle sana e luminosa.

Mito n. 2: rossore e desquamazione indicano che la tua pelle è troppo sensibile per usare il retinolo

Il secondo falso mito è che se la tua pelle diventa rossa o si desquama dopo aver usato il retinolo per la prima volta, vuol dire che sei troppo sensibile o allergico a questo ingrediente e dovresti eliminarlo completamente.

“È NORMALE sperimentare un leggero rossore o desquamazione quando si introduce un retinoide nella propria carnagione. Ricorda, sta esfoliando lo strato di cellule morte sulla superficie della pelle, non la pelle sana e fresca che si nasconde sotto. Quindi, non preoccuparti. La pelle sana sta arrivando! Sii paziente, la tua pelle imparerà e si adatterà”.