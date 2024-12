Ballando con le Stelle, dopo la festa l’addio, l’annuncio era nell’aria: è stata la sua ultima edizione

Ballando con le stelle 2024, dopo la festa l’annuncio inaspettato: l’addio era nell’aria. E’ stata la sua ultima edizione.

L’edizione 2024 di Ballando con le stelle si è conclusa con una grande festa. Il talent del sabato sera di Rai Uno ha conquistato ascolti impressionanti e nonostante vada in onda da tanti anni non ha subito nessuna inflessione. Il format piace al pubblico che settimana dopo settimana lo segue con attenzione, affezionandosi ai vari concorrenti, ma anche ai loro coach. Primi sul podio di Ballando 2024 Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: i due si sono sempre mostrati affiatati e hanno rivelato di essere una coppia perfetta.

Non è poi mancato il gossip visto che i vincitori oggi si dichiarano una coppia. Dopo diversi anni da single Bianca sembra aver ritrovato l’amore. Prossima debuttare con Nek ne Dalla strada la palco e come conduttrice del pre-festival Bianca, grazie al talent di Milly Carlucci ha saputo dimostrare carattere, determinazione e professionalità e questo le ha aperto diverse porte. Nonostante i riflettori siano stati tutti per l’ex conduttrice di Detto Fatto, non è passato inosservato l’annuncio di uno dei coach del talent.

Un annuncio che era nell’aria da qualche giorno e che non è stato accolto con entusiasmo dai fan del programma. Uno dei coach consolidati di Ballando con le stelle ha rivelato in diretta tv che non scenderà in pista il prossimo anno. L’esperienza nel programma è stata bellissima, ma ha deciso di fermarsi. Sostenuto da Federica Pellegrini, con cui ha conquistato il secondo posto, Pasquale La Rocca ha reso noto il suo addio a Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca”…potrebbe essere la mia ultima volta”

Pasquale La Rocca ha affiancato la Divina dopo l’esclusione di Madonia. Prima il ballerino affiancava Nina Zilli, che è stata costretta a ritirarsi. La Rocca ha ringraziato tutti e ha ricevuto l’applauso di Milly Carlucci che ha notato le sue lacrime, ma anche quello di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini. Ha poi dichiarato che l’edizione appena conclusasi per lui potrebbe essere l’ultima:

“Dopo tanti anni di carriera professionale questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. È una decisione futura, vorrei che finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini.” Le parole di Rocca hanno scosso Selvaggia Lucarelli che palesemente non condivide la scelta del coach: “Non ci credo, mi oppongo.”

Anche Milly Carlucci è apparsa sorpresa, non si aspettava una decisione del genere e spera che non sia definitiva. Non è infatti escluso che il ballerino possa ripensarci e tornare in pista il prossimo anno.