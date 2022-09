Ti senti sempre stanca? 5 possibili cause che forse ignori

Ti senti sempre stanca? Forse potrebbe trattarsi di qualcosa in più di una mancanza di sonno. Dopo la fine dell’estate, le temperature sono in discesa. Dunque chi ha patito per la stanchezza da caldo dovrebbe trovare giovamento. Se così non fosse, forse c’è un problema ulteriore. Un check up delle analisi è sempre utile per visionare il proprio stato di salute. E’ fondamentale confrontarsi sempre con il proprio medico, evitando il fai da te. Vediamo però alcuni casi che potrebbero portare a sentire più fatica del normale.

Può sembrare banale, ma al primo posto c’è l’idratazione. Non bere per molte ore può farci sentire deboli. Potremmo pensare anche a un calo di zuccheri, ma spesso è solo la sete a farsi sentire. Far morire di fame il tuo cervello d’acqua può renderti mentalmente affaticata. Un sondaggio condotto dal New York Hospital e dal Cornell Medical Center ha rilevato che il 75% di 3.000 soggetti analizzati soffriva di disidratazione cronica. Altri sondaggi nel Regno Unito suggeriscono che gli inglesi consumano in media solo 850 ml di acqua al giorno, meno della metà della dose giornaliera raccomandata. Le donne dovrebbero bere 1,6 litri di liquidi al giorno, l’equivalente di otto bicchieri, mentre gli uomini dovrebbero assumerne due litri, che sono dieci bicchieri. Questo include tè, caffè, latte e succhi di frutta, anche se l’acqua è di gran lunga la migliore fonte in quanto priva di caffeina o zucchero.

Nella grande maggioranza dei casi il diabete non dà disturbi. Se questi sono presenti si tratta di sete intensa (polidipsia), necessità di urinare spesso con urine abbondanti (poliuria), stanchezza (astenia). Uno dei motivi per cui il diabete ti rende così stanca è che avere livelli di zucchero nel sangue troppo alti o troppo bassi disturba il sonno.

Non mangiare abbastanza carne rossa, verdure o legumi può essere la causa della tua stanchezza o sonnolenza. Questi alimenti sono tutti ricchi di ferro, un componente importante dell’emoglobina, un tipo di proteina nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le parti del corpo. Assicurati di assumerne una dose adeguata ogni giorno.

Insonnia ed eccessiva stanchezza sono spesso connesse a stili di vita frenetici, ma potrebbero essere legate anche a un disturbo della tiroide. Questi ultimi interessano circa 200 milioni di persone in tutto il mondo e in alcuni paesi quasi il 50% delle persone non ricevono una diagnosi.

Assumere la caffeina è un’arma a doppio taglio. Può essere l’antidoto quotidiano se ti senti affaticata e demotivata, ma può anche privarti di un sonno di qualità, se assunta troppo tardi. Quindi evita di bere tè e caffè nel pomeriggio. Foto di Gianluca da Pixabay.