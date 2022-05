Il surf può aumentare il benessere in chi ha subito lesioni cerebrali. Uno studio della Swansea University ha esaminato come un gruppo di adulti che convivono con le conseguenze di una lesione cerebrale abbiano beneficiato della surfterapia, praticandola sulla costa di Gower. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista online PLOS ONE. Per arrivare a queste conclusioni sono stati intervistati 15 adulti che si sono rivolti a Surfability UK, una società con sede a Gower, specializzata nel fornire esperienze di surf a persone con bisogni aggiuntivi.

La maggior parte dei sopravvissuti a ictus e lesioni cerebrali ha difficoltà a tornare al lavoro o a dedicarsi alle attività ricreative, privandosi delle opportunità di connessione sociale. Il surf è uno sport che si è dimostrato utile nell’aiutare a reintegrare queste persone nella comunità. L’esperienza del surfare per 5 settimane è risultata avere un effetto benefico considerevole nella salute dei pazienti. Essere a contatto con la natura, praticando lo sport con il supporto di un personale specifico (questo è fondamentale), ha fatto riscoprire il senso di appartenenza in chi si era allontanato dalla comunità a seguito della malattia.

Una delle studentesse coinvolte nella ricerca, Katie Gibbs, ha dichiarato: “La natura ha da tempo dimostrato la capacità di facilitare il benessere. Sempre più interventi che coinvolgono l’ambiente naturale vengono utilizzati per aiutare gli aspetti del benessere nelle popolazioni cliniche. Volevamo scoprire come gli interventi basati sulla natura quali la surfterapia potessero essere utilizzati quando si tratta di promuovere il benessere nel contesto della neuroriabilitazione”.

“Sappiamo che la salute fisica e il benessere psicologico sono influenzati da molte cose – ha specificato Gibbs – tra cui un’alimentazione sana, un buon sonno o l’esercizio fisico. Ma la nostra salute e il nostro benessere sono influenzati anche dal fatto che raggiungiamo un senso di significato, scopo e risultati nelle nostre vite; se abbiamo un senso di appartenenza può anche dipendere da quanto ci sentiamo connessi ai nostri ambienti naturali”. Foto di analogicus da Pixabay.