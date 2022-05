Uno stile di vita sano mantiene in salute il cervello

Uno stile di vita sano aiuta a mantenere il cervello in forma e a vivere più a lungo. Lo evidenzia uno studio pubblicato di recente sul British Medical Journal. Dalla ricerca è emerso che le persone di età pari o superiore a 65 anni che hanno uno stile di vita sano vivono più a lungo (3,1 anni in più per le donne, 5,7 anni in più per gli uomini), rispetto ai loro coetanei che non seguono lo stesso stile di vita. I primi hanno anche evitato problemi di Alzheimer.

Le persone con abitudini salutari hanno seguito una dieta mediterranea Dash, nello specifico la Mediterranean-DASH Intervention for Neurogenerative Delay (MIND). Sono rimasti impegnati in attività cognitive come lettura e puzzle. Sono stati fisicamente attivi per almeno 150 minuti a settimana. Non hanno fumato. Hanno limitato il consumo di alcol (non più di un drink al giorno per le donne e due drink al giorno per gli uomini).

“Abbiamo valutato questi fattori dello stile di vita in combinazione perché possono avere effetti sinergici sul rischio di demenza”, afferma Klodian Dhana, assistente professore presso il Rush Institute for Healthy Aging e Department of Internal Medicine del Rush University Medical Center . “In precedenza, i ricercatori hanno dimostrato che la dieta MIND, che fa parte del punteggio dello stile di vita, è associata a un declino cognitivo più lento e a un minor rischio di demenza”.

Uno stile di vita sano contro la demenza senile.

Seguire un sano stile di vita può aiutare a compensare la predisposizione genetica che si può avere alla demenza senile. A rilevarlo è stata una ricerca coordinata dall’Università di Exeter, pubblicata sulla rivista scientifica Jama e presentata nel corso dell’Alzheimer’s Association International Conference 2019 di Los Angeles. Lo studio ha fatto emergere come il rischio di demenza si riduceva del 32% nelle persone che avevano un alto rischio genetico ma che arrivavano a seguire un sano stile di vita.