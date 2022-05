Un sonno scarso può minare i tuoi tentativi di dimagrire

Un sonno scarso può minare i tuoi tentativi di farti dimagrire. Una nuova ricerca presentata al Congresso europeo sull’obesità di Maastricht, nei Paesi Bassi, rileva che non dormire a sufficienza ostacola i tentativi delle persone di mantenere il peso dopo la dieta. Lo evidenzia una ricerca portata avanti da due studenti e una professoressa dell’Università di Copenaghen, in Danimarca.

“È stato sorprendente vedere come la perdita di peso negli adulti con obesità abbia migliorato la durata e la qualità del sonno in così poco tempo e come l’esercizio fisico mentre si cerca di mantenere il peso fuori dal peso abbia preservato miglioramenti nella qualità del sonno”, afferma Bogh, uno dei due studenti. “Inoltre, è stato interessante notare che gli adulti che non dormono abbastanza o che dormono scarsamente dopo la perdita di peso sembrano avere meno successo nel mantenere la perdita di peso rispetto a quelli che dormono a sufficienza”, ha specificato.

“Il fatto che la salute del sonno fosse così fortemente correlata al mantenimento della perdita di peso è importante poiché molti di noi non raggiungono la quantità raccomandata di sonno necessaria per una salute e un funzionamento ottimali”, ha aggiunto la professoressa Signe S. Torekov.

Perché un sonno scarso è nemico della salute.

Trascurare il sonno è un’abitudine che non fa bene alla salute in generale. L’insonnia è legata a problemi come ipertensione, colesterolo alto e aterosclerosi (quando i depositi di grasso si accumulano nelle arterie). Numerosi studi hanno evidenziato un legame tra mancanza di risposo e obesità, diabete e/o infiammazione, tutti problemi che possono peggiorare le malattie cardiovascolari. È stato anche dimostrato che tanto il troppo dormire come il poco aumenta il rischio di ictus, infarto e morte. Infine, come dimostrato dalla ricerca danese, il poco sonno inficia la possibilità per chi è a dieta di mantenere il peso perso durante il dimagrimento. Foto di DanFa da Pixabay.