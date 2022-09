Sollevare pesi potrebbe aiutarti a vivere più a lungo

Sollevare pesi durante l’allenamento potrebbe aiutarti a vivere più a lungo. Questo vale soprattutto per le persone anziane. E’ quanto evidenzia uno studio statunitense, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine. I ricercatori americani hanno scoperto che le persone che facevano sia esercizi aerobici che muscolari avevano maggiori probabilità di vivere più a lungo rispetto a coloro che facevano solo l’uno o l’altro. Ma attenzione, non è necessario andare in palestra. Anche portare borse pesanti o buste della spesa, così come scavare in giardino e fare pilates valgono come allenamento.

Gli studiosi hanno chiesto a più di 150.000 persone tra i 60 ei 70 anni quali fossero le loro routine di esercizi, quindi i partecipanti sono stati seguiti nelle loro abitudini quotidiane. I ricercatori hanno scoperto che le persone che facevano i loro 150 minuti raccomandati di esercizio moderato a settimana vivevano più a lungo di quelle che non lo facevano. Coloro che combinavano un regolare esercizio aerobico con attività di rafforzamento muscolare una o due volte alla settimana se la cavavano ancora meglio. Avevano un rischio inferiore del 47% di morire per qualsiasi causa, a parte il cancro, nei prossimi nove anni, rispetto a coloro che non erano affatto attivi. Il solo sollevamento pesi ha ridotto il rischio fino al 9-22% e l’esercizio aerobico del 24-34%. Lo studio ha anche scoperto che le donne hanno beneficiato maggiormente del sollevamento pesi rispetto agli uomini.

Il team di ricerca, del National Cancer Institute nel Maryland e dell’Università dell’Iowa, ha spiegato che gli esercizi di rafforzamento muscolare potrebbero rendere il corpo più snello e le ossa più forti. “La nostra scoperta rispetto al fatto che il rischio di mortalità sembra essere più basso per coloro che hanno partecipato a entrambi i tipi di esercizio fornisce un forte supporto per le attuali raccomandazioni di impegnarsi in attività sia aerobiche che di rafforzamento muscolare”, ha affermato l’autrice dello studio, la dott.ssa Jessica Gorzelitz. “Gli anziani probabilmente trarrebbero beneficio dall’aggiunta di esercizi di sollevamento pesi alle loro routine di attività fisica”. FONTE: BBC. Foto di Przemysław Trojan da Pixabay.