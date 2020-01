Il cioccolato è uno degli alimenti più amati da tutti. Sebbene fin da piccole ci abbiano abituate a considerarlo un nemico della linea e della salute, le cose non stanno proprio così. Secondo uno studio californiano del 2018, mangiare cioccolato fondente ad alta concentrazione di cacao (per un minimo del 70%) ha effetti positivi sui livelli di stress e sull’umore, sulla memoria e contro le infiammazioni. Nell’analisi è stato preso in considerazione cioccolato con un minimo del 70% di cacao e con il 30% di zucchero di canna biologico.

Pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè sono alimenti amici del cuore. Ovviamente non significa che abbiano effetti curativi, ma possono, in dosi moderate, entrare a far parte di una dieta sana. I diabetici devono accontentarsi di prodotti speciali senza zucchero, perché quello contenuto in cioccolatini, tavolette e creme fa alzare troppo la glicemia. Ma un nuovo cioccolato all’olio d’oliva messo a punto da ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche dell’università La Sapienza di Roma potrebbe essere la soluzione anche per loro.

Come si legge sul sito MensHealth Uk, un recente studio dell’Università di Hull, nel Regno Unito, ha scoperto che il cioccolato può essere un rimedio naturale contro la tosse invernale. A sostegno della ricerca, la professoressa Alyn Morice, responsabile degli studi cardiovascolari e respiratori presso l’Università di Hull, ritiene che mangiare un pezzo di tavoletta di cioccolato posso avere effetti simili a quelli di uno sciroppo per la tosse. Una tesi singolare, che tuttavia non può esulare dal parere del proprio medico, l’unica fonte autorevole che può indirizzare il paziente sulle giuste cure.

“Il cioccolato può calmare la tosse, so che potrebbe suonare come qualcosa alla Mary Poppins, ma come medico indipendente, che ha trascorso anni a studiare il meccanismo della tosse, vi posso assicurare che le prove sono solide come una tavoletta di Fruit and Nut”, ha detto Morice.