I giovani devono fare esercizio fisico per ridurre le loro possibilità di sviluppare la pressione alta, una condizione che può portare ad infarto e ictus, nonché alla demenza in età avanzata.

Un nuovo studio condotto dagli ospedali pediatrici americani UCSF Benioff rivela che aumentare l’esercizio fino a cinque ore a settimana può proteggere da ipertensione nella mezza età.

Questo vale in particolare se l’attività fisica è sostenuta tra i trenta, i quaranta e i cinquant’anni.

Nello studio, pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine, i ricercatori hanno seguito per 30 anni circa 5.000 adulti di età compresa tra 18 e 30 anni.

Ai partecipanti sono state chieste informazioni sulle loro abitudini sportive, sul fumo e sul consumo di alcol. Sono stati monitorati peso e pressione sanguigna, insieme a colesterolo e trigliceridi.

Come si legge su Medical X Press, l’autore senior dello studio, Kirsten Bibbins, ha spiegato che:

“I risultati di studi clinici controllati randomizzati e studi osservazionali hanno dimostrato che l’esercizio fisico abbassa la pressione sanguigna, suggerendo che potrebbe essere importante concentrarsi sull’esercizio come un modo per abbassare la pressione sanguigna in tutti gli adulti mentre si avvicinano alla mezza età”.

“Gli adolescenti e i ventenni possono essere fisicamente attivi, ma questi schemi cambiano con l’età”, ha aggiunto, specificando:

“Il nostro studio suggerisce che il mantenimento dell’attività fisica durante la giovane età adulta, a livelli più alti di quelli precedentemente raccomandati, può essere particolarmente importante”.

Sostanzialmente più esercizio fisico dalla giovinezza alla mezza età offre la migliore protezione contro l’ipertensione.

Pressione alta e dieta occidentale.

Nella dieta occidentale l’apporto di sodio è alto e l’assunzione di potassio è bassa. Ciò aumenta notevolmente la probabilità di sviluppare pressione alta.

Non solo attenzione al sale. Per far scendere la pressione anche i livelli di potassio devono essere adeguati e consumare cibi che ne sono ricchi, come avocado, spinaci, patate dolci, fagioli, banane e persino caffè può aiutare.