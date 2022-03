Perdere peso potrebbe non aiutare per rimanere incinta: lo studio

Alle donne che cercano una gravidanza viene spesso consigliato di perdere peso per favorire il concepimento. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Medicine sembrerebbe non supportare questa possibilità. La ricerca, su 379 donne con obesità e infertilità inspiegabile, ha rilevato che cambiamenti come la perdita dei chili in eccesso non apporterebbe migliori possibilità di avere gravidanza rispetto al semplice aumento dell’attività fisica senza perdita di peso.

“Sappiamo da decenni che le donne obese hanno spesso difficoltà a rimanere incinte”, ha affermato il ricercatore Daniel J. Haisenleder. “Per questo motivo, molti medici consigliano di perdere peso prima del concepimento. Tuttavia, ci sono pochi studi che hanno affrontato il problema confrontando uno stile di vita sano, cioè esercizio fisico, con esercizio più perdita di peso”, ha specificato.

Lo studio ha diviso le partecipanti in due gruppi: metà delle donne ha seguito una dieta intensa utilizzando sostituti dei pasti, farmaci e facendo una maggiore attività fisica. L’altra metà ha semplicemente aumentato la propria attività fisica senza cercare di perdere peso. Dopo aver completato i programmi, entrambi i gruppi hanno ricevuto tre cicli di trattamenti standard per l’infertilità.

Le donne nel programma di dimagrimento hanno finito per perdere, in media, il 7% del loro peso corporeo. Quelle del gruppo di solo esercizio fisico hanno mantenuto il peso. Non ci sono state differenze significative tra i due gruppi in termini di frequenza delle nascite sane. Questo non esclude che il programma di dimagrimento abbia offerto benefici per la salute alle donne, incluso un miglioramento della sindrome metabolica, che aumenta il rischio di gravi problemi di salute come diabete, ictus e malattie cardiache.

Sulla base delle loro scoperte, Haisenleder e i suoi collaboratori concludono che il programma dimagrante non ha reso le donne più fertili né ha migliorato i risultati del parto rispetto al semplice esercizio. I benefici per la salute della perdita di peso potrebbero non tradursi in migliori probabilità di rimanere incinta.

“La perdita di peso ha migliorato la salute metabolica in questi soggetti. Sfortunatamente i cambiamenti osservati non hanno migliorato la fertilità”, ha detto Haisenleder. “L’infertilità all’interno di questa popolazione rimane un problema sanitario importante e richiederà ulteriori studi per affrontare il problema in futuro”. Fonte: Medical X Press. Foto di Cindy Parks da Pixabay.