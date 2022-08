Perché non dovresti mai bere il caffè bollente

Il caffè è una delle bevande più amate dagli italiani. C’è chi lo consuma a casa, chi al bar. Chi lo beve freddo e chi caldo. Ma è proprio su quest’ultima scelta che bisogna prestare attenzione. Berlo bollente potrebbe creare dei danni all’esofago. Questo significa che anche gli amanti del tè bollente devono fare attenzione, così come quelli del mate, bevanda argentina, che spesso viene consumata molto calda.

I dati hanno rivelato che le persone ritenute geneticamente più propense a bere caffè avevano quasi tre volte più probabilità di sviluppare il cancro esofageo. Nessun collegamento del genere è stato trovato per nessun altro tipo di cancro. Ciò ha suggerito che gli effetti potrebbero essere dovuti al danno tissutale causato dai liquidi caldi, piuttosto che al caffè stesso. “Il motivo più probabile dell’associazione tra consumo di caffè e cancro all’esofago è che versare liquido bollente in gola provoca dei danni”, ha affermato il dott. Burgess.

Le cellule nel tubo del cibo vengono bruciate da bevande calde, questo genera un’infiammazione che danneggia i geni, causando il cancro. Ma sono necessarie ulteriori prove per confermare i risultati. “È importante considerare che il nostro studio non dimostra un nesso causale tra il consumo di caffè e il rischio di cancro esofageo, ma fornisce solo prove evidenti per suggerirne uno”, ha aggiunto il dott. Burgess.

Sul sito dell’Airc si legge: “L’alta temperatura facilita lo scioglimento delle sostanze chimiche e degli aromi e aumenta il senso di gratificazione e benessere associato al consumo. In più inattiva almeno parzialmente i microrganismi patogeni e le tossine: non è un caso se il consumo di tè è molto diffuso in Paesi dove far bollire l’acqua prima di utilizzarla è un requisito igienico fondamentale. Le bevande calde sono di solito servite a una temperatura di 71-85°C e consumate quando la temperatura scende a 50-70°C”. Foto di fancycrave1 da Pixabay.