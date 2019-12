La nausea si manifesta come fastidio allo stomaco e voglia di vomitare. Dalla gravidanza all’emicrania i motivi che la scatenano sono diversi. Alcuni tè risultano essere degli alleati per alleviare il senso di nausea. Non è detto che abbiano lo stesso effetto risolutivo su tutti. Per questo non è possibile parlare di un effetto curativo. Tuttavia, alcuni possono essere alleati in questi momenti di disagio, che possono rendere la giornata molto complicata.

E’ necessario sottolinearlo che il primo consiglio resta sempre quello di rivolgersi a solo un medico per tutto ciò che concerne la salute. Soprattutto le donne in gravidanza non possono agire seguendo semplicemente il fai da te o utilizzare come fonte primaria il web. Prima di bere qualsiasi bevanda alternativa all’acqua meglio consultarsi con il proprio ginecologo.

Il sito Healthline elenca una serie di tè da provare contro la nausea. Il primo è quello allo zenzero. Questa radice è stata usata come rimedio naturale e viene comunemente aggiunta anche alle caramelle, alle compresse per sedare i mal di stomaco. Una revisione di nove studi ha riportato che lo zenzero ha alleviato la nausea e il vomito causati da nausea mattutina, chemioterapia, alcuni farmaci e interventi chirurgici.

Il tè di camomilla può essere usato per rilassare i muscoli digestivi e trattare condizioni come nausea, vomito, gas e indigestione. Anche il tè al limone e miele potrebbe essere di aiuto. C’è poi l’infuso al finocchio, alleato della salute dell’apparato digerente e della regolarità intestinale.

Un’ulteriore alternativa è l’infuso alla menta, che potrebbe alleviare mal di stomaco e nausea. Poi quello alla liquirizia. Uno studio della durata di un mese su 54 persone ha scoperto che l’assunzione di 75 mg di estratto di liquirizia due volte al giorno ha ridotto i sintomi di indigestione, tra cui nausea, vomito, mal di stomaco e gonfiore.