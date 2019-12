A Natale è molto facile ingrassare o semplicemente sentirsi più gonfi dopo cene e pranzi abbondanti. E’ il periodo dell’anno in cui tutti si concedono dei peccati di gola, confidando poi in un gennaio “healthy“. Ma è possibile sfuggire a questo effetto collaterale delle festività? Basta un po’ di impegno per limitare i danni. Vediamo in che modo.

Fai in modo che nelle due settimane di festa, la cena della Vigilia e il pranzo di Natale siano un’eccezione e non la regola fino all’Epifania. Potrebbe bastare anche solo questo. Dal 26 in poi dovresti tornare a seguire un’alimentazione sana, evitando di consumare cibo calorico fino a tarda notte.

Imponiti delle porzioni limitate. Non lasciare che siano altri a decidere per te quando si tratta di mettere il cibo nel tuo piatto. Sarai comunque soddisfatto anche con una porzione modesta, che ti permetterà di sentirti meglio e senza rimorsi.

Quando possibile, evitare di comprare cibi confezionati, meglio optare per l’home made. Anche se questo comporta più tempo, sai almeno cosa ci sarà di preciso in tavola. All’interno di una semplice confezione di sashimi di salmone preconfezionato potrebbe nascondersi per esempio dello zucchero aggiunto. Così come in delle alternative vegetali.

Rimani attivo. Smettila di associare il Natale all’inattività. Cibo e poltrona non vanno d’accordo. Se proprio non vuoi andare in palestra, opta per delle passeggiate. E’ un’occasione per invitare amici o parenti che non riesci a vedere durante il resto dell’anno. In estremo: prova con le pulizie casalinghe.

Non rinunciare agli snack salutari tra un pasto e l’altro. Una mela potrebbe essere la tua arma per evitare di arrivare a pranzo e cena a stomaco vuoto e pronto a mangiare tutto ciò che è in tavola.

Ricordati di bere acqua e rimanere idratato. In questo periodo dell’anno si cede agli alcolici più del solito, ma rimane disidratati è la cosa più sbagliata. Prepara la tua bottiglia di acqua e un bicchiere in un punto della casa che non puoi ignorare, come il tavolo della cucina.

Anche se può suonare triste, mangia prima di andare a un party natalizio. Questo ti eviterà abbuffate a base di tartine, patatine, cioccolata. Parteciperai ma il modo modesto. Il modo migliore per sfuggire alle tentazioni.