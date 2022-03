Qual è il momento migliore per bere il tè verde

Il tè verde è una delle bevande più consumate nel mondo, apprezzata anche per i suoi benefici per la salute. A differenza del caffè, il tè verde contiene anche L-teanina, un aminoacido che esercita effetti calmanti. L’L-teanina e la caffeina lavorano insieme per migliorare la funzione cerebrale e l’umore, senza causare effetti collaterali negativi che possono accompagnare il consumo di caffeina da solo. Questo lo rende una bevanda ideale per la mattina.

Diversi studi suggeriscono che bere il tè verde può essere particolarmente utile prima di fare sport. Una ricerca su 12 uomini ha scoperto che il consumo di estratto di tè verde prima dell’esercizio aumentava la combustione dei grassi del 17%, rispetto a un placebo. Un’altra ricerca su 13 donne ha mostrato che bere 3 porzioni di tè verde il giorno prima dell’allenamento e un’altra porzione 2 ore prima aumenta la combustione dei grassi durante l’esercizio.

Altri studi sul tè verde.

Gli scienziati cinesi hanno evidenziato che il consumo di tè verde può aiutare a prevenire il morbo di Alzheimer. E’ quanto riferito lo scorso agosto dal Science and Technology Daily. Una sostanza presente nel tè verde potrebbe anche far bene al cuore, riducendo il rischio di infarto, come suggerito da uno studio preliminare svolto presso le Lancaster University e University of Leeds e riportato sul Journal of Biological Chemistry.

Il consumo di caffè e tè verde aumenta l’aspettativa di vita nei pazienti con diabete: il consumo combinato di entrambe le bevande (4 tazze di tè verde e due di caffè al giorno) riduce, infatti, il rischio di morte per qualunque causa del 63% (rischio più che dimezzato). Lo ha suggerito uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Open Diabetes Research & Care e condotto da Yuji Komorita della Kyushu University, a Fukuoka in Giappone. Foto di Mirko Stödter da Pixabay.