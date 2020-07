I mirtilli sono protagonisti dell’estate insieme a fragole, lamponi, anguria e melone.

Questo alimento dal colore violaceo non è solo buono ma anche ricco di benefici per la salute.

Vediamo i principali benefici dei mirtilli.

Secondo uno studio pubblicato su The Journals of Gerontology: Series A mangiarli può essere la chiave per un miglioramento della funzione dei vasi sanguigni e per una diminuzione della pressione.

Merito degli antociani, un tipo di fitochimico con proprietà antiossidanti responsabile appunto del blu, rosso, rosa e viola di alcuni frutti e verdure come bacche e uva rossa.

In base a quanto suggerito da una ricerca pubblicata su l’European Journal of Oral Science, i polifenoli dei mirtilli potrebbero fornire una chiave per combattere la carie.

Mangiare una manciata di questi frutti potrebbe fare bene alla salute dei denti.

Sono ricchi di antiossidanti, composti naturali che aiutano a combattere i radicali liberi.

I radicali liberi sono dannosi per le cellule e con l’età la capacità del tuo corpo di combattere i radicali liberi diminuisce.

I mirtilli contengono due antiossidanti – vitamina C e antocianina – che possono aiutare il tuo corpo a costruire più collagene, una proteina che conferisce alla tua pelle struttura e morbidezza.

Bere succo di mirtillo concentrato migliora le funzioni cerebrali nelle persone anziane come confermato da una ricerca dell’Università di Exeter, nel Regno Unito.

Quanto alle infezioni alle vie urinarie, uno studio della Yale School of Medicine ha escluso che questo frutto sia la soluzione.

Mangiare mirtilli può favorire anche la guarigione delle ferite grazie ai suoi alti livelli di antiossidanti e vitamine C e K.

Scegliere frutta di qualità.

Al di là dei benefici per la salute, è importante scegliere frutti di qualità, dei quali si conosca almeno la provenienza geografica.

L’ideale sarebbe optare per prodotti biologici o a chilometro zero.

Ma trovare questo tipo di frutto nei pressi di casa in Italia non è un’impresa facilissima.