Mangiare le uova può migliorare la salute del cuore: lo studio

Un consumo moderato di uova può aumentare la quantità di metaboliti salutari per il cuore nel sangue. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista eLife. I risultati suggeriscono che mangiare fino a un uovo al giorno può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Se è vero che le uova sono una fonte di colesterolo alimentare, è altrettanto vero che contengono anche una varietà di nutrienti essenziali. Non a caso sono state riabilitate da molti dietologi e nutrizionisti, che le inseriscono a pieno titolo nelle diete dimagranti.

Per la ricerca sono stati selezionati 4.778 partecipanti dalla China Kadoorie Biobank, di cui 3.401 avevano una malattia cardiovascolare e 1.377 no. Dallo studio è emerso che gli individui che hanno mangiato una quantità moderata di uova avevano livelli più elevati di una proteina nel sangue chiamata apolipoproteina A1, un elemento costitutivo della lipoproteina ad alta densità (HDL), nota anche come “lipoproteina buona”. Questi individui in particolare avevano molecole HDL più grandi nel sangue, che aiutano a liberare il colesterolo dai vasi sanguigni. Quindi a proteggere dai blocchi che possono portare ad attacchi di cuore e ictus.

Il dottor Lang Pan, primo autore dello studio, ha spiegato: “Pochi studi hanno esaminato il ruolo che il metabolismo del colesterolo plasmatico gioca nell’associazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari, quindi volevamo aiutare a colmare questa lacuna”. Un altro autore della ricerca, Canqing Yu, aggiunge: “Insieme, i nostri risultati forniscono una potenziale spiegazione di come mangiare una moderata quantità di uova può aiutare a proteggere dalle malattie cardiache”. “Sono necessari ulteriori studi per verificare i ruoli causali che i metaboliti lipidici svolgono nell’associazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari”, sottolinea.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non sostituisce in alcun modo il parere medico. Fonte: Medical X Press. Foto di RitaE da Pixabay.