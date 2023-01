Mangiare in modo emotivo può portare a problemi cardiovascolari. Non è solo ciò che mangiamo, ma anche perché lo mangiamo che è importante per la salute del cuore. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology. Lo studio ha incluso 1.109 partecipanti, arruolati tra genitori e adolescenti nella regione della Lorena, nel nord-est della Francia, tra il 1993 e il 1995. L’alimentazione emotiva, che è la tendenza a mangiare troppo in risposta a emozioni negative come tristezza o ansia, è stata valutata utilizzando un questionario sul comportamento alimentare.

“L’alimentazione consapevole può aiutare a rompere questa abitudine. Significa prendersi del tempo per mangiare, da soli o con gli altri, essere nel momento e consapevoli di ciò che si sta facendo e non essere distratti dal telefono o dalla TV”, ha spiegato il Professor Nicolas Girerd, coordinatore del Clinical Investigation Center e cardiologo presso la University Hospital of Nancy, in Francia.

“Lo stress potrebbe essere uno dei motivi per mangiare in risposta ai sentimenti invece che alla fame”, ha detto l’autrice principale della ricerca, la dott.ssa Sandra Wagner, epidemiologa nutrizionale presso il CIC-P. “Sappiamo che i mangiatori emotivi sono meno consapevoli della fame e della sazietà, ma il mangiare consapevole porta l’attenzione su queste sensazioni fisiche. L’attività fisica, una passeggiata o un esercizio più intenso, è un altro modo per evitare il mangiare emotivo perché allevia lo stress e fornisce un’attività sostitutiva. Anche solo 10 minuti al giorno di meditazione o di esercizi di respirazione possono aiutare a ritrovare la concentrazione e ridurre lo stress. Per riassumere, usa le tre M per liberarti dall’abitudine di mangiare emotivamente: movimento, meditazione e alimentazione consapevole.”

Le associazioni tra alimentazione emotiva e danno cardiovascolare sono state analizzate dopo aggiustamento per età, sesso, livello di istruzione, diabete, ipertensione, differenza di età media tra la misurazione del comportamento alimentare e danno cardiovascolare, indice di massa corporea, livelli di lipidi nel sangue, attività fisica, altre misure di comportamento alimentare e l’insorgenza di malattie cardiovascolari durante il follow-up.

Gli autori hanno concluso che gli sforzi per prevenire le malattie cardiovascolari dovrebbero affrontare i comportamenti alimentari oltre al contenuto nutrizionale. Il dottor Wagner ha affermato: “Le tecniche per affrontare il consumo emotivo sono già utilizzate per aiutare le persone obese. Il nostro studio suggerisce che queste strategie dovrebbero essere estese a tutti i mangiatori emotivi, indipendentemente dal peso, per fermare i danni cardiovascolari più avanti nella vita”. Fonte: Medical X Press.