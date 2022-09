L’orario dei pasti può influenzare la vulnerabilità dell’umore. Gli studiosi del Brigham and Women’s Hospital di Boston, nel Massachusetts, hanno analizzato se l’orario dei pasti potesse o meno avere un impatto sulla salute mentale. Il team di ricercatori ha scoperto che potrebbe esserci una differenza tra il mangiare giorno e notte e il farlo solo nelle ore diurne. Tra i partecipanti al gruppo alimentare diurno e notturno, i livelli di umore simil-depressivi sono aumentati del 26% e i livelli di umore simil-ansia del 16%. I partecipanti al gruppo che mangiavano solo di giorno non hanno riscontrato invece questo aumento, suggerendo come l’orario dei pasti possa influenzare la vulnerabilità dell’umore. I risultati sono pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences.

Il problema riguarda direttamente i lavoratori che fanno turni di notte. Questi ultimi sperimentano un disallineamento tra il loro orologio circadiano centrale nel cervello e comportamenti quotidiani, come i cicli sonno/veglia e digiuno/alimentazione. I turnisti hanno un rischio maggiore di depressione e ansia dal 25 al 40%. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno arruolato 19 partecipanti (12 uomini e 7 donne). Il team ha scoperto che l’orario dei pasti ha influenzato in modo significativo i livelli di umore dei partecipanti. Quelli con un grado maggiore di disallineamento circadiano hanno sperimentato un umore più simile a depressione e ansia.

“L’orario dei pasti sta emergendo come un aspetto importante della nutrizione che può influenzare la salute fisica”, ha affermato la co-autrice dello studio, Sarah L. Chelleppa. “Ma il ruolo causale dei tempi di assunzione di cibo sulla salute mentale resta da testare. Sono necessari studi futuri per stabilire se i cambiamenti nei tempi dei pasti possono aiutare le persone che soffrono di disturbi depressivi e legati all’ansia/ansia”.

“I nostri risultati aprono le porte a una nuova strategia comportamentale sonno/circadiana che potrebbe anche avvantaggiare le persone che soffrono di disturbi di salute mentale. Il nostro studio si aggiunge a un numero crescente di prove che rilevano che le strategie che ottimizzano il sonno e i ritmi circadiani possono aiutare a promuovere la salute mentale”. Fonte Medical X Press.