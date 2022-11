L’esercizio aerobico alleato contro il disturbo post-traumatico da stress

L’esercizio aerobico è alleato contro il disturbo post-traumatico da stress. Lo evidenzia uno studio condotto dagli psicologi dell’UNSW Sydney. Gli studiosi hanno scoperto che l’aumento della terapia con 10 minuti di movimento ha portato i pazienti a segnalare una maggiore riduzione della gravità dei sintomi sei mesi dopo la fine del trattamento di nove settimane di terapia dell’esposizione controllata. I risultati della ricerca sono stati riportati su The Lancet Psychiatry.

Come è stato svolto lo studio su movimento aerobico e disturbo post-traumatico da stress.

I ricercatori hanno reclutato 130 adulti con PTSD diagnosticato clinicamente e li hanno assegnati a due gruppi. Le persone di entrambi i gruppi hanno ricevuto nove sessioni di terapia dell’esposizione di 90 minuti. Alla fine di ogni sessione, un gruppo è stato sottoposto a 10 minuti di esercizi aerobici. Mentre ai membri del gruppo di controllo sono stati dati 10 minuti di stretching passivo. Le persone nel gruppo che hanno fatto esercizi aerobici hanno riportato in media una gravità inferiore dei sintomi di PTSD rispetto a coloro che avevano la loro terapia di esposizione aumentata da soli esercizi di stretching. Il tutto dopo un follow-up di sei mesi.

I benefici della terapia dell’esposizione.

La terapia dell’esposizione si concentra sui fattori scatenanti dell’evento traumatico. Cerca di dimostrare che non rappresentano una minaccia. “L’apprendimento dell’estinzione non è disimparare la brutta esperienza”, afferma il professor Richard Bryant. “È un nuovo apprendimento che inibisce il vecchio apprendimento. Studi precedenti hanno dimostrato che periodi molto brevi di esercizio aerobico possono essere utili perché in realtà promuovono l’apprendimento dell’estinzione nei ratti e hanno anche dimostrato di promuoverlo negli esseri umani in condizioni sperimentali”.

“Il motivo per cui è davvero importante è che in realtà promuove la plasticità sinaptica nel cervello, che è davvero fondamentale per l’apprendimento. E sappiamo che questo è alla base dell’apprendimento dell’estinzione. Quindi, se riusciamo a rendere questo BDNF (fattore neurotrofico cerebrale, ndr) più attivo nel cervello, al momento della terapia dell’esposizione, in teoria, ciò dovrebbe portare a una migliore estinzione”. Fonte: Medical X Press.