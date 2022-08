Le attività fisiche che ci aiutano a vivere più a lungo

Ci sono una serie di attività fisiche che si sono dimostrate più efficaci nella prevenzione di molte malattie. Scegli qualsiasi cosa, purché tu sia sempre in movimento: corsa, nuoto, tennis, ciclismo, golf, sport con racchetta o persino passeggiate. Tutte queste attività ricreative sembrano ridurre il rischio di morte prematura, così come la morte per malattie cardiovascolari e cancro, secondo un nuovo studio pubblicato mercoledì sulla rivista JAMA Network Open.

Lo studio del National Cancer Institute ha analizzato le risposte di oltre 272.000 persone di età compresa tra i 59 e gli 82 anni che hanno completato questionari sulle loro attività nel tempo libero nell’ambito del National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study, uno studio longitudinale della relazione tra dieta e salute. I ricercatori dello hanno seguito i partecipanti per una dozzina di anni circa e hanno analizzato le cartelle cliniche per i decessi per cancro, malattie cardiache e qualsiasi causa.

Qualsiasi combinazione di attività aerobica svolta per la quantità di tempo raccomandata a settimana era associata a un rischio di morte inferiore del 13% per qualsiasi causa rispetto a nessuna delle attività, hanno scoperto i ricercatori. Come si legge sul sito della CNN, l’attività aerobica svolta per la quantità di tempo raccomandata a settimana era associata a un rischio di morte inferiore del 13% per qualsiasi causa rispetto all’inattività.

Gli sport di racchetta hanno avuto il più alto ritorno per problemi cardiovascolari: c’è stata una riduzione del 27% del rischio di morte per malattie cardiache e una riduzione del 16% della morte prematura. La più grande riduzione del rischio di cancro (19%) è stata associata alla corsa, mentre la corsa ha ridotto il rischio di morte prematura del 15%, afferma lo studio. Camminare per fare esercizio segue i due sport precedenti.

“La partecipazione a qualsiasi attività è stata associata a una mortalità inferiore rispetto a coloro che non partecipavano a ciascuna attività, comprese le attività di intensità moderata”, ha scritto Eleanor Watts, una borsista post-dottorato in epidemiologia presso il National Cancer Institute. Ma attenzion: lo studio potrebbe mostrare solo un’associazione, non una causa ed effetto completi. FONTE: CNN. Foto di roxanawilliams1920 da Pixabay.