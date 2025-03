Nuove evidenze scientifiche mostrano come alcuni alimenti possano ridurre il rischio di acufene

L’udito, una delle funzioni sensoriali più importanti, può essere compromesso da diversi fattori, tra cui l’invecchiamento, l’esposizione a rumori eccessivi e persino l’alimentazione. Tra le problematiche più diffuse legate all’udito c’è l’acufene, un disturbo che porta alla percezione costante di suoni come ronzii, fischi o ticchettii senza una sorgente esterna. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista BMJ Open e condotta dagli esperti della Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, l’alimentazione può giocare un ruolo chiave nella riduzione del rischio di sviluppare questa condizione.

Lo studio ha coinvolto oltre 300.000 persone e ha analizzato i benefici di diversi alimenti per la salute uditiva. In particolare, un maggiore consumo di frutta, fibre alimentari, latticini e caffeina sembra avere un effetto protettivo, riducendo l’insorgenza di acufeni. Le percentuali emerse sono significative: un 35% di riduzione del rischio per chi assume elevate quantità di frutta, un 9% per le fibre, un 17% per i latticini e un 10% per la caffeina.

Come l’alimentazione può influenzare la salute dell’udito

L’acufene colpisce circa il 14% della popolazione adulta a livello globale e, nei casi più gravi, può essere associato a disturbi come ansia, depressione e stress cronico. Sebbene non esista una cura definitiva, la gestione della condizione attraverso terapie comportamentali, farmaci e dispositivi acustici può aiutare a ridurre i sintomi. Tuttavia, la ricerca suggerisce che adottare una dieta ricca di determinati nutrienti potrebbe rappresentare un’ulteriore strategia di prevenzione.

Gli esperti ritengono che alcuni alimenti possano favorire la salute dell’udito grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Questi effetti benefici derivano principalmente dalla loro capacità di proteggere i vasi sanguigni e i nervi coinvolti nella percezione sonora.

Gli alimenti alleati dell’udito: frutta, fibre, latticini e caffeina

La frutta si distingue per l’elevato contenuto di vitamine e antiossidanti, sostanze fondamentali per contrastare l’infiammazione e proteggere le cellule dell’orecchio interno. In particolare, i frutti ricchi di vitamina C, come arance, fragole e kiwi, possono contribuire a ridurre il rischio di danni uditivi causati dallo stress ossidativo.

Le fibre alimentari, presenti in cereali integrali, legumi e verdure, svolgono un ruolo chiave nella regolazione del metabolismo e nella protezione del sistema cardiovascolare. Un buon afflusso di sangue è essenziale per mantenere in salute le strutture auricolari e prevenire danni ai nervi acustici.

I latticini, come latte, yogurt e formaggi, apportano calcio e vitamina D, due elementi fondamentali per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il mantenimento della densità ossea, inclusa quella degli ossicini dell’orecchio medio. Un adeguato apporto di latticini potrebbe quindi favorire un miglior funzionamento del sistema uditivo.

Infine, la caffeina, spesso considerata un elemento da ridurre per la salute generale, potrebbe invece avere un effetto positivo sulla prevenzione dell’acufene. Lo studio ha evidenziato che un moderato consumo di caffè o tè può contribuire a mantenere la funzione uditiva grazie alle sue proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale e alla sua azione vasodilatatrice.

L’importanza di uno stile di vita sano per la salute uditiva

Oltre alla dieta, diversi fattori possono influenzare la salute dell’udito. L’esposizione prolungata a rumori elevati, l’uso eccessivo di dispositivi auricolari e alcune condizioni mediche come il diabete o l’ipertensione possono aumentare il rischio di sviluppare acufene e altri disturbi uditivi. Integrare un’alimentazione bilanciata con abitudini salutari, come evitare il fumo e mantenere un peso corporeo adeguato, può contribuire a preservare l’udito nel lungo periodo.

Gli esperti sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare il legame tra alimentazione e riduzione dell’acufene. Tuttavia, adottare una dieta ricca di frutta, fibre, latticini e caffeina rappresenta una strategia potenzialmente utile per proteggere la salute dell’udito e migliorare la qualità della vita di chi soffre di questo disturbo.