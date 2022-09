La crisi di mezza età esiste, picco dello stress a 45 anni

La crisi di mezza età esiste. Nel corso della vita tutti noi sperimentiamo delle fasi di difficoltà, così come accadde al Sommo Poeta, Dante Alighieri, che si ritrovò nella “Selva Oscura” a metà della sua esistenza. È stato riscontrato che lo stress lavorativo raggiunge il picco a circa 45 anni, con le persone che si sentono “sopraffatte sul posto di lavoro”. Anche i tassi di insonnia, mal di testa, ansia e depressione aumentano quando le persone raggiungono il temuto traguardo della mezza età. O almeno, questo è quanto emerso da una nuova ricerca pubblicata dal National Bureau of Economic Research. Lo studio ha spinto gli scienziati a dire che “qualcosa di elementare sembra andare storto nel mezzo della vita di molti dei nostri cittadini”. Il paradosso è che questo si verifica nello stesso momento in cui le persone dovrebbero essere teoricamente più felici, con salari al massimo e quasi nessun problema di salute.

Gli autori, economisti britannici, americani e singaporiani, hanno affermato che il fenomeno potrebbe essere in parte attribuito al sentimento di non essere riusciti a raggiungere gli obiettivi chiave della vita. Nello studio, gli scienziati hanno raccolto dati da migliaia di persone in paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia. “La mezza età è un momento in cui le persone tendono a togliersi la vita in modo sproporzionato, hanno problemi a dormire, sono clinicamente depresse…Hanno difficoltà a concentrarsi, dimenticano le cose, si sentono sopraffatte sul posto di lavoro, soffrono di mal di testa invalidanti e diventano dipendenti dall’alcol”, hanno detto gli autori. “Qualcosa di elementare sembra andare storto nel mezzo della vita di molti dei nostri cittadini”, hanno detto.

Le persone di mezza età hanno il doppio delle probabilità di soffrire di depressione rispetto alle persone di età superiore ai 60 anni e alle persone di età inferiore ai 25 anni. Il rischio di suicidio raggiunge il picco all’incirca all’inizio degli anni ’50, sebbene gli autori abbiano notato che questo era leggermente precedente per le donne rispetto agli uomini. I ricoveri ospedalieri per disturbi del sonno hanno raggiunto il picco negli anni ’50 e le persone nella mezza età hanno riportato il numero più basso di ore di sonno a notte, anche per quelle senza figli. Fonte: Daily Mail. Foto di John Hain da Pixabay.