Kylie Jenner è una delle celebrities più influenti del pianeta. Insieme alla “Momager” Kris Jenner, alla sorella Kendall Jenner, alle sorellastre Kourtney Kardashian, Kim Kardashian (sposata con Kanye West, il musicista rapper top d’America) e Khloé Kardashian, è protagonista dello show televisivo “Le Kardashian”, la docu-serie che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Ma non solo. Kylie è anche un’imprenditrice di successo nel campo della cosmetica con il brand Kylie Cosmetics.

L’influencer ama anche condividere i suoi segreti di bellezza. Negli scorsi mesi Kylie Jenner aveva proposto sui social la ricetta del suo frullato anti cellulite. La bevanda includeva spinaci, cavoli, mirtilli congelati, fragole e ananas. La modalità di preparazione molto semplice, basta mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore fino ad ottenere una miscela omogenea. Ma non è l’unico suggerimento che arriva dall’influencer. Kylie ha reso noto un suo spuntino tipo alleato della linea: alga nori salata, l’involucro nero e commestibile che copre molti pezzi del sushi.

Questo cibo marino ha solo 35 calorie per 100 grammi e molti supermercati la vendono in fogli per includerla in insalate, zuppe, riso o per ricreare gli snack orientali. Fondamentale scegliere quella di ottima qualità, considerando che si tratta di cibi importanti da lontano. Come si legge sul sito Hola!, questo alimento contiene minerali come iodio, calcio, magnesio o fosforo ed è anche depurativo, cioè aiuta a combattere la ritenzione idrica. Contiene anche vitamine A, B e C.

In generale, la dieta giapponese può essere un’alternativa alla dieta mediterranea in termini di benefici alla salute. Tra i principali effetti positivi, una più alta aspettativa di vita (79 anni per la mediterranea e 85 per la giapponese) e la riduzione di malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Insomma, la scelta di Jenner non è stata casuale.