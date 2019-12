Jennifer Lopez segue una dieta equilibrata e ricca di nutrienti, priva di cibo spazzatura. La star americana ha eliminato tutti gli alimenti trasformati e raffinati. Cibo organico, fresco, ricco di nutrienti con l’equilibrio di proteine di altissima qualità. Non sgarra neanche quando esce a cena fuori. Cerca cose nel menu che si adattano al suo stile di vita. Per esempio un’insalata o un po’ di pesce con verdure. E si assicura di bere molta acqua durante il pasto.

Il suo menu di mezzogiorno consiste di solito in un pezzo di salmone abbinato a un’insalata di broccoli, zucchine e peperoni condita con vinaigrette. A cena mangia proteina abbinate per esempio alla quinoa. Ma anche riso e fagioli, con cui è cresciuta. Ama il maiale e il pollo, soprattutto cucinati con ricette portoricane.

Anche Jennifer Lopez non è immune dal senso di fame tra un pasto e l’altro. “Porto sempre con me frutta e verdura per darmi qualcosa su cui fare uno spuntino tra i pasti”, ha detto la star, come si legge su HarpersBazaar. E se queste non bastano, cerca qualcosa di più sostanzioso. “Le proteine sono il mio punto di riferimento ogni volta che inizio ad avere voglie”, ha specificato. “Mi riempiono e mi tengono piena più a lungo. Sono un ottimo carburante muscolare”.

Ma c’è anche un altro fuori pasto che la cantante si concede: le noci, una manciata ogni giorno. Questa frutta secca, oltre ad avere benefici anti-invecchiamento grazie al suo contenuto di acidi grassi essenziali, ha un effetto saziante. Sostituire mezza porzione di cibo spazzatura (patatine fritte o in busta, carni molto lavorate come i wurstel etc) con 14 grammi al giorno di frutta secca aiuta a non ingrassare negli anni e riduce il rischio di obesità. Lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health.