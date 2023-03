Infezioni alle vie urinarie, attenzione all’E. coli da prodotti a base di carne

Un nuovo studio suggerisce che E. coli da prodotti a base di carne può essere responsabile delle infezioni del tratto urinario. E’ quanto emerge da una ricerca portata avanti da un team di scienziati, guidato da Lance Price e Cindy Liu della George Washington University Milken Institute School of Public Health. L’E. coli è di gran lunga la causa più comune di infezioni del tratto urinario, causando oltre l’85% dei casi ogni anno. Le donne sono le prime a essere colpite, spesso andando incontro a problemi di antibiotico resistenza.

Il team di studiosi ha stimato che tra le 480.000 e le 640.000 infezioni del tratto urinario negli Stati Uniti ogni anno possano essere causate da ceppi di E. coli di origine alimentare. Lo studio, “Utilizzo di elementi genetici mobili associati alla fonte per identificare le infezioni zoonotiche extraintestinali da E. coli”, è stato pubblicato online il 23 marzo sulla rivista One Health.

“Siamo abituati all’idea che l’E. coli di origine alimentare possa causare focolai di diarrea, ma il concetto di E. coli di origine alimentare che causa infezioni del tratto urinario sembra strano, almeno fino a quando non si riconosce che la carne cruda è spesso piena di E. coli che causano queste infezioni”, ha affermato Price, professore di salute ambientale e occupazionale e direttore del GW Antibiotic Resistance Action Center. “Il nostro studio fornisce prove convincenti che pericolosi ceppi di E. coli si stanno facendo strada dagli animali alimentari alle persone attraverso l’approvvigionamento alimentare e facendo ammalare le persone, a volte davvero malate”.

“Questo progetto di studio senza precedenti, basato sul campionamento intensivo del cibo di una comunità isolata e sull’impegno del loro principale operatore sanitario, è un approccio potente alla ricerca sulla salute pubblica”, ha detto Paul Keim, professore di microbiologia alla Northern Arizona University e coautore di lo studio. “Il disegno dello studio, insieme ai progressi nelle tecnologie genomiche, ci ha permesso di stabilire i collegamenti tra le fonti alimentari e i casi clinici. Le conclusioni di questa situazione modello influenzeranno le pratiche di salute pubblica in tutto il mondo”.

“Le persone spesso liquidano le infezioni della vescica come fastidi minori, ma la vescica è una delle principali porte d’accesso ai reni e al flusso sanguigno dei pazienti”, ha affermato Liu, professore associato di salute ambientale e occupazionale condirettore del GW Antibiotic Resistance Action Center ed ex ricercatore presso PMI . “Le persone sopra i 55 anni e le popolazioni vulnerabili come i malati di cancro e trapiantati sono a più alto rischio di infezioni del sangue potenzialmente letali, ma anche le persone giovani e sane sono a rischio”. Fonte: Medical X Press.