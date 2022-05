Infertilità e obesità, abbassare i livelli di glucosio nel sangue aiuta

L’obesità può essere legata a problemi di infertilità nelle donne. Questo è il motivo per cui una delle prime strategie cui si ricorre è quella di perdere perso. I livelli di ormoni riproduttivi nelle donne con obesità possono essere parzialmente ripristinati abbassando i livelli di glucosio nel sangue e migliorando così la fertilità. Lo confermerebbe uno studio sui topi pubblicato sul Journal of Endocrinology.

La ricerca evidenzia che livelli alterati di ormoni riproduttivi possono essere parzialmente ripristinati da un comune farmaco per il diabete di tipo 2 che riduce i livelli di glucosio nel sangue. I problemi di fertilità legati all’obesità sono complessi, ma spesso in collegamento. Le persone con obesità corrono un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 e spesso hanno livelli elevati di glucosio nel sangue, con conseguenti cambiamenti metabolici.

In questo studio, il professor Chen e i suoi colleghi dell’Università del Queensland, in Australia, hanno studiato gli effetti del trattamento con un farmaco per il controllo degli zuccheri nel sangue. Dopo appena otto settimane di trattamento, i livelli di glucosio nel sangue erano normali, il peso corporeo era ridotto, il ciclo riproduttivo era normalizzato e i livelli degli ormoni riproduttivi e dell’ovulazione erano stati parzialmente ripristinati, rispetto ai topi non trattati.

“Spesso vediamo una bassa fertilità nelle donne con obesità nella pratica clinica”, commenta l’autore principale, il dottor Cui, “quindi questa ricerca offre speranza per un trattamento futuro ed efficace”. Chen commenta che “questi dati suggeriscono che la normalizzazione del metabolismo della glicemia con dapagliflozin nell’obesità può essere una via promettente per ripristinare almeno parzialmente la funzione riproduttiva. Ciò potrebbe migliorare la fertilità nelle donne dove non sono attualmente disponibili altre terapie efficaci”.

Il professor Chen avverte che “sebbene incoraggianti, questi studi sono stati condotti sui topi e occorre fare molto più lavoro per confermare che questi risultati potrebbero essere replicati efficacemente nelle donne. Tuttavia, le persone con obesità sono molto più a rischio di sviluppare il tipo 2 diabete, quindi i noti benefici per la salute derivanti dalla correzione dei livelli di glucosio nel sangue possono essere estesi anche al miglioramento della fertilità nelle persone colpite”. Foto di (Joenomias) Menno de Jong da Pixabay.