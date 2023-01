La gratitudine scaccia via lo stress e migliora la salute cardiovascolare. I ricercatori delle Università di Maynooth e Limerick in Irlanda hanno condotto uno studio con 68 adulti e hanno scoperto che mostrarsi grati ha un effetto unico di attenuazione dello stress sia sulle reazioni che sul recupero dallo stress psicologico acuto. Questo effetto può contribuire al miglioramento della salute del cuore. E’ ormai cosa nota che uno stato di salute mentale positivo abbia un impatto altrettanto positivo sul benessere fisico. Essere grati significa avere un approccio positivo alla vita, nonostante le avversità quotidiane.

Nell’articolo “Gratitudine, equilibrio affettivo e buffering dello stress: un esame della curva di crescita delle risposte cardiovascolari a un compito di stress da laboratorio”, pubblicato a gennaio sul Journal of Psychophysiology, Brian Leavy, Brenda H. O’Connell e Deirdre O’Shea suggeriscono che fino ad oggi si sapeva poco sull’impatto di queste variabili relativamente al recupero cardiovascolare dallo stress psicologico acuto.

La ricerca svolta presso l’Università irlandese di Maynooth ha coinvolto 68 studenti universitari (24 maschi e 44 femmine), di età compresa tra i 18 ei 57 anni. I risultati hanno mostrato che uno stato di gratitudine prevedeva risposte di pressione arteriosa sistolica più basse durante il periodo di stress test, il che significa che lo stato di gratitudine ha un effetto unico di attenuazione dello stress sia sulle reazioni che sul recupero dallo stress psicologico acuto. È stato anche riscontrato che l’equilibrio affettivo amplifica gli effetti della gratitudine di stato.

Ricerche precedenti hanno dimostrato come i pazienti cardiopatici che utilizzano i diari della gratitudine abbiano esiti cardiovascolari migliori rispetto a quelli che non lo fanno. Unita ai risultati di questo studio e dei lavori precedenti, la gratitudine può quindi costituire un utile punto di intervento per il miglioramento della nostra salute cardiovascolare. Fonte: Medical X Press.