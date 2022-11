Essere ansiosi ci porta a essere più smemorati: lo studio

Essere ansiosi ci porta a essere anche più smemorati. Il fatto di controllare e ricontrollare se una finestra è chiusa prima di uscire di casa non è un’azione che giova alla memoria. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista Personality and Individual Differences. I ricercatori hanno scoperto che alcuni tratti della personalità possono influenzare la qualità dei nostri ricordi, in negativo. Un sondaggio ha testato la capacità delle persone di ricordare gli eventi della vita. Questo è stato poi confrontato con i risultati dei test della loro personalità.

Essere ansiosi e nevrotici non giova alla memoria.

È stato scoperto che in tutte le fasce d’età, coloro che hanno mostrato tendenze nevrotiche, preoccupazione, malumore e sentimenti negativi, hanno avuto risultati peggiori nei test di memoria. Il dr. Weixi Kang, che ha guidato lo studio presso l’Imperial College di Londra , ha affermato: “Il nevroticismo è tipicamente associato a un maggiore disagio psicologico, che può quindi influenzare i sistemi neurali che supportano la memoria episodica”.

Kang ha analizzato la “memoria episodica” delle persone, che è la nostra capacità di ricordare eventi della nostra vita, sia nel lontano passato che attuali, usando un richiamo di parole. Dallo studio è emerso che coloro che amano la varietà rispetto alla routine quotidiana, sono più curiosi, avventurosi e in contatto con i loro sentimenti interiori. Queste persone hanno ottenuto risultati migliori nei test di memoria. Anche le frequenti interazioni sociali possono essere un modo per aiutare la memoria.

Il nevroticismo porta invece a preoccuparsi, provare emozioni negative come gelosia o frustrazione ed essere lunatici. Questo tratto caratteriale è associato a una memoria più povera sia nelle persone di mezza età che negli anziani. Sensibilità, stress, difficoltà del sonno possono avere un impatto sui ricordi. L’ansia favorisce uno stile di vita caratterizzato da preoccupazioni costanti e questo non aiuta i ricordi. Fonte: Daily Mail. Foto: Foto di Alexandra_Koch da Pixabay.