L’esercizio fisico regolare arma contro la depressione negli adolescenti

L’esercizio fisico regolare è un’arma contro la depressione negli adolescenti. Un team di ricercatori dell’Università di Hong Kong, in collaborazione con la Sun Yat Sen University in Cina e la Georgia State University negli Stati Uniti, ha scoperto che il movimento può ridurre i sintomi depressivi nei più giovani. Lo studio è stato pubblicato su JAMA Pediatrics.

Già precedenti ricerche hanno suggerito che l’esercizio fisico regolare può fornire una vasta gamma di benefici per la salute, tra cui il miglioramento dell’umore e la riduzione dello stress mentale. In questo studio i ricercatori si sono soffermati sui giovani, scoprendo che l’esercizio fisico regolare per gli individui di età superiore ai 13 anni affetti da depressione può portare a una riduzione dei sintomi.

I ricercatori hanno scoperto che impegnarsi in una regolare attività fisica aerobica riduce significativamente i sintomi della depressione nei giovani di età superiore ai 13 anni con diagnosi di depressione. Ma gli studiosi specificano che l’attività deve essere regolare, ad esempio tre volte alla settimana. Solo in questo caso c’è un effetto benefico.

Un altro studio della California State University, pubblicato su Plos One, ha evidenziato che bambini e ragazzi che praticano sport di squadra hanno meno probabilità di soffrire di depressione o ansia, mentre quelli che invece si dedicano ad attività da svolgere individualmente come il tennis hanno un rischio aumentato di sviluppare queste problematiche. Giocare con gli altri aumenta la condivisione e infonde un sano senso di competizione, mentre gli sport individuali possono causare più ansia da prestazione.

Praticare sport protegge dalla depressione, anche nelle persone ad alto rischio a seguito di una predisposizione ereditaria: 35 minuti di attività fisica al giorno in media sembrano sufficienti a neutralizzare il rischio di un episodio depressivo. Lo ha evidenziato uno studio condotto presso il Massachusetts General Hospital (MGH) di Boston e pubblicato sulla rivista Depression and Anxiety. La pratica sportiva può minimizzare il rischio di un nuovo episodio depressivo in chi già soffre del disturbo e sembra controbilanciare il rischio genetico di depressione, suggerendo che la malattia non è un ‘destino inalienabile’ ma si può contrastare con corretti stili di vita. Foto di Keith Johnston da Pixabay.