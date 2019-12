ROMA – Soffrire di emicrania o di mal di testa isolati è molto comune, soprattutto tra le donne. Secondo una recente ricerca, quasi otto pazienti su dieci sono donne e l’esordio della patologia si registra in media a 21,4 anni di età, contro i 26,1 anni degli uomini. Si tratta di disturbi che possono causare molti disagi. In commercio sono reperibili diversi farmaci da banco, appositamente studiati per trattare emicrania, cefalee e mal di testa. Tuttavia esistono anche dei rimedi naturali che possono aiutare a contrastare il disturbo soprattutto se questo si presenta in forma lieve. Tra i rimedi più efficaci troviamo alcune erbe e tisane che, grazie alle proprietà antinfiammatorie, vasodilatatrici e rilassanti, sono utili per contrastare l’emicrania.

Corteccia di salice: risulta molto utile a combattere l’emicrania soprattutto grazie alla presenza di salicina, un composto analgesico e antinfiammatorio simile all’acido salicilico, elemento da cui viene esterificato il principio attivo dell’aspirina. Sebbene gli effetti della salicina non sono rapidi come quelli dell’aspirina, una tisana di corteccia di salice può aiutarci a contrastare il mal di testa. Come preparare la tisana: mettere a bollire 5 gr di corteccia di salice con 200 ml di acqua per circa 10 minuti. Lasciare in infusione per altri 10 minuti. Filtrare. Infine bere lontano dai pasti. Questo decotto, grazie alla presenza di glucosidi dell’acido salicilico, è particolarmente utile per contrastare emicranie dovute a stati febbrili e a temperature del corpo troppo alte.

Fiori di tiglio: ricchi di farnesolo, un sesquiterpene che agisce come antispasmodico e rilassante muscolare. La tisana ai fiori di tiglio è utile non solo a combattere l’emicrania ma anche a contrastare la pressione alta in quanto agiscono andando a rilassare i vasi sanguigni. Si possono unire ad altri rimedi naturali come la corteccia di salice o rosmarino. Per la tisana abbiamo bisogno di 3-4 grammi di fiori di tiglio. Infondere i fiori in 100 ml di acqua bollente. Attendere 5 minuti. Filtrare, quindi bere.

Zenzero: risulta particolarmente efficace contro nausee e vomito indotti spesso da attacchi di emicrania violenti. Questo perché lo zenzero è ricco di gingeroli, zingerone, shogaoli, sesquiterpeni e monoterpeni, tutte sostanze con proprietà anti-nausea e antiemetiche. Per fare una semplice e veloce tisana allo zenzero, basta tagliare a fettine, o tritare, 2-3 grammi di radice di zenzero. Mettere le fette in un bollitore con circa 150-200 ml di acqua. Portare a ebollizione. Subito dopo spegnere. Filtrare. Infine bere.

Radice di valeriana: ricca di componenti quali valepotriati, monoterpeni iridoidi, oli volatili, sesquiterpeni e alcaloidi piridinici, questa radice risulta particolarmente utile per rilassare e sedare l’organismo, contrastando le cefalee causate da stress, nervosismo, e pressione alta. Per preparare una tisana alla radice di valeriana abbiamo bisogno di 2 grammi di questa radice polverizzata. In una tazza, versare la polvere e 100 ml di acqua bollente. Lasciare in infusione per 10 minuti. Filtrare.