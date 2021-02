Eliminare i carboidrati dalla dieta può essere pericolo per la salute, soprattutto se questa azione non è autorizzata e seguita da uno specialista, che sia il nostro medico o nutrizionista.

Sebbene siano molto efficaci per la perdita di peso, i regimi proteici potrebbero avere degli effetti collaterali che possono essere più o meno pesanti in base al caso specifico.

Benefici della dieta low carb.

Portare avanti una dieta a basso contenuto di carboidrati offre risultati promettenti rispetto alla possibilità di invertire il diabete di tipo 2 e breve termine.

Lo ha suggerito una ricerca pubblicata sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, citata dal Daily Mail.

La dieta chetogenica viene utilizzata anche in campo neurologico, per combattere l’emicrania o sostenere terapie per alcune malattie degenerative, come Sla, Parkinson, Alzheimer, autismo.

E ancora in Oncologia, come supporto alla radio e chemioterapia.

Possibili effetti collaterali dal taglio dei carboidrati.

Come ricorda il sito Eat This, Not That!, se ti senti improvvisamente di malumore ma non sai perché, la colpa potrebbe essere della tua nuova dieta priva di carboidrati.

Eliminare completamente i carboidrati può abbassare il livello di glucosio nel sangue.

Questo può portare a sintomi tra cui ansia, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Quando non mangi abbastanza zucchero e c’è un calo del livello di glucosio nel sangue, ciò potrebbe causare mal di testa estremi in alcune persone che mal tollerano queste scelte alimentari.

Passare da una dieta ricca di carboidrati a una ricca di proteine ​​e grassi può influire negativamente sul sistema digerente, portando spesso a stitichezza.

Attenzione alla debolezza: rinunciare ai carboidrati significa che stai abbandonando una delle principali fonti di carburante su cui il tuo corpo è abituato a fare affidamento e questo può ridurre la tua energia velocemente.

Eliminare tutti i carboidrati dalla dieta può portare ad un alto rischio di carenza di nutrienti, che potrebbe scatenare una fame nervosa, rendendo vano ogni tentativo di perdere peso.

Tagliando i carboidrati potresti sentirti non benissimo nel breve termine. Tra gli effetti collaterali si potrebbero sviluppare dei sintomi simil-influenzali.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è in alcun modo sostitutivo dell’autorevole parere medico.