I dolcificanti artificiali potrebbero non essere alternative allo zucchero sicure. Uno studio pubblicato su PLOS Medicine suggerisce che alcuni di questi sono associati a un aumento del rischio di cancro. La ricerca è stata portata avanti da Charlotte Debras e Mathilde Touvier dell’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica (Inserm) e dall’Université Sorbonne-Paris-Nord, in Francia. Per valutare la potenziale cancerogenicità dei dolcificanti artificiali, i ricercatori hanno analizzato i dati di 102.865 adulti francesi partecipanti allo studio NutriNet-Santé.

I partecipanti si sono iscritti volontariamente e hanno riportato autonomamente dati sulla storia medica, sociodemografici, dieta, stile di vita e salute. I ricercatori hanno raccolto informazioni sull’assunzione di dolcificanti artificiali. Dopo aver raccolto informazioni sulle diagnosi di cancro, i ricercatori hanno condotto analisi statistiche per studiare le associazioni tra l’assunzione di dolcificanti artificiali e il rischio di cancro. Sono state prese in considerazione variabili come età, sesso, istruzione, attività fisica, fumo, indice di massa corporea, altezza, aumento di peso durante il follow-up, diabete, storia familiare di cancro, alcol , sodio, acidi grassi saturi, fibre, zucchero, cibi integrali e latticini.

Chi ha consumato quantità maggiori di dolcificanti artificiali, in particolare aspartame e acesulfame-K, aveva un rischio più elevato di cancro in generale rispetto ai non consumatori. Sono stati osservati rischi più elevati per il cancro al seno e i tumori correlati all’obesità. Saranno comunque necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati, anche perché si tratta di uno studio osservazionale, basato su informazioni autoriferite.

Gli autori hanno spiegato: “I nostri risultati non supportano l’uso di dolcificanti artificiali come alternative sicure per lo zucchero negli alimenti o nelle bevande e forniscono informazioni importanti e nuove per affrontare le controversie sui loro potenziali effetti negativi sulla salute. Sebbene questi risultati debbano essere replicati in altre coorti su larga scala e meccanismi sottostanti chiariti da studi sperimentali, forniscono importanti e nuovi spunti per la rivalutazione in corso dei dolcificanti additivi alimentari da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e di altre agenzie sanitarie a livello globale”. Foto di moritz320 da Pixabay.