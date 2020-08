Se il tuo obiettivo è dimagrire, l’alimentazione gioca un ruolo chiave. Ridurre il grasso, soprattutto quello localizzato sulla pancia, spesso sembra molto difficile. Eppure non è così.

Seguendo alcuni consigli, infatti, puoi dimagrire in modo sano e senza dover seguire diete da fame e troppo restrittive.

Ridurre il grasso sulla pancia è fondamentale per la nostra salute in quanto si tratta di un tipo di adipe che può dare origine a diverse malattie.

9 modi sani per riuscire a dimagrire serenamente e senza troppe restrizioni.

Carboidrati sì, ma non quelli raffinati

Eliminare i carboidrati è un errore in quanto rappresentano una fonte di energia importante per il nostro organismo, ma non tutti i carboidrati sono ugualmente salutari.

CORRELATO: 9 motivi per cui i carboidrati ti aiutano a dimagrire più velocemente.

Il nostro organismo infatti trasforma alcuni glucidi, come quelli del pane e pasta raffinati, in glucosio. Quando viene prodotto più glucosio del necessario, il corpo immagazzina l’eccesso come grasso.

Se vuoi dimagrire, dovresti scegliere fonti di carboidrati complessi. Tra questi, troviamo: frutta e verdura, legumi, semi oleosi, frutta secca, cereali integrali, pasta pane e riso integrali.

Dimagrire, l’importanza delle fibre

Spesso si sottovaluta l’importanza delle fibre per dimagrire. Eppure, la fibra ci aiuta a farci sentire più sazi più a lungo. Inoltre, mantiene in salute il funzionamento dell’intestino e del sistema digestivo, nostri amici contro la pancia gonfia.

Grassi, scegli quelli monoinsaturi

Non è un caso che sono conosciuti anche come “grassi buoni“.

Questi tipi di grassi si trovano in alimenti come olio extravergine di oliva, avocado, noci e frutta secca, olio di sesamo.

Una revisione del 2016 ha rilevato che una dieta ricca di acidi grassi monoinsaturi può aiutare a ridurre il peso corporeo

Proteine, nostre alleate per dimagrire

Le proteine sono molto importanti per dimagrire perché ci aiutano a sentire sazi. Un piccolo studio del 2012 ha suggerito che chi consumava proteine ​​di alta qualità come latte, uova e carne di manzo, aveva una percentuale inferiore di grasso addominale.

Attenzione alle bevande

Bere è fondamentale sia per la nostra salute che per dimagrire. Tuttavia, non tutte le bevande sono nostre amiche. Esistono alcune bevande ad alto contenuto calorico che forniscono poche o nessuna sostanza nutritiva e aggiungono calorie in eccesso.

Se alcune di queste sono molto conosciute, come le bevande energetiche, altre sono insospettabili.

Alcune bevande popolari come succhi di frutta o quelle a base di latte e caffè sono spesso ricche di calorie e zuccheri.

Per evitare di aggiungere troppe calorie vuote, gli esperti consigliano di: preferire la frutta intera ai succhi di frutta, limitare o evitare lo zucchero nel tè o caffè, preparare bevande alcoliche aggiungendo acqua frizzante invece che cola o acqua tonica.

Pratica esercizi cardio

Per dimagrire in modo sano, l’allenamento è molto importante. Gli esercizi cardiovascolari o aerobici rappresentano un buon metodo per bruciare calorie e migliorare la salute del cuore.

Molti esercizi cardio sono efficaci nel ridurre il grasso addominale (ovviamente sempre abbinati ad una alimentazione ipocalorica).

Non sono necessarie ore di corse in palestra, sono inclusi negli esercizi cardio anche jogging blando, camminata veloce e nuoto.

La ricerca ha dimostrato che l’esercizio aerobico moderato può ridurre il grasso sulla pancia anche senza una riduzione dell’apporto calorico.