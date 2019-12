La pizza fa ingrassare? Quante volte ci siamo poste questa domanda. Tante. Generalizzare non è facile, considerando che i condimenti fanno la differenza. La margherita potrebbe essere considerata un pasto completo, se condita con ingredienti selezionati e ben combinati tra loro. Ma non sempre è così.

Come si legge sul sito della BBC, potrebbero volerci ben quattro ore per bruciare le calorie di una pizza. Secondo i ricercatori dell’Università di Loughborough, che hanno esaminato 14 studi, basterebbe mettere delle etichette, o comunque evidenziarle, per ridurre di circa 200 calorie l’assunzione media giornaliera di una persona. Potrebbe non sembrare molto, ma, dicono nel Journal of Epidemiology and Community Health, avrebbe un impatto sui livelli di obesità. Gli uomini hanno bisogno di circa 2.500 kcal al giorno e le donne circa 2.000 kcal.

“Sappiamo che il pubblico sottovaluta regolarmente il numero di calorie che si trovano negli alimenti”, ha detto la ricercatrice Amanda Daley. “Quindi se compri un muffin al cioccolato e contiene 500 calorie, ad esempio, sono circa 50 minuti di corsa. “Questo sicuramente non riguarda la dieta. Si tratta di educare il pubblico che quando si consumano cibi, c’è un costo energetico, in modo che possano pensare: ‘Voglio davvero passare due ore a bruciare quella torta al cioccolato? Ne vale davvero la pena’?”.

Per esempio se sull’etichetta di una piccola barretta di cioccolato al latte ci fosse scritto che ‘per smaltirla’ servono 44 minuti di camminata o 22 minuti di corsa, ci penseresti su due volte prima di addentarla, spiegano i ricercatori britannici, proponendo che questo tipo di etichetta sui cibi, molto più che la mera informazione sulle calorie oggi in uso, potrebbe aiutare i consumatori a scegliere cosa e quanto mangiare.

Insomma, insistono gli autori dello studio, questo nuovo modo di etichettare i cibi migliorerebbe non poco le scelte alimentari e ridurrebbe in media l’introito calorico a pasto di almeno 65 calorie, per un totale di almeno 200 calorie al giorno.