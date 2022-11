Cancro colon-retto, la dieta vegana riduce il rischio negli uomini

Mangiare con una dieta ricca di verdure, cereali integrali e fagioli può ridurre il rischio di cancro del colon-retto negli uomini di oltre un quinto. Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine. La ricerca ha reclutato 79.000 uomini e 93.000 donne da Los Angeles e Hawaii. Coloro che mangiavano più verdure nella loro dieta avevano il 22% in meno di probabilità di sviluppare il cancro rispetto a quelli che ne mangiavano di meno. Questo legame non è stato riscontrato nelle donne. Nel complesso, gli uomini hanno un rischio più elevato di ammalarsi.

Come è stato svolto lo studio.

Per la ricerca ai partecipanti è stato chiesto quanto spesso mangiassero determinati cibi e bevande da un elenco di oltre 180 articoli. I partecipanti potevano selezionare che consumavano ogni alimento “mai o quasi mai” fino a “due o più volte al giorno”. Per le bevande, le risposte andavano da “mai o quasi mai” a “quattro o più volte al giorno”. I gruppi di alimenti sono stati classificati come cibi vegetali sani (cereali integrali, frutta, verdura, oli vegetali, noci, legumi come lenticchie e ceci, tè e caffè), cibi vegetali meno sani (cereali raffinati, succhi di frutta, patate, zuccheri aggiunti) e alimenti di origine animale (grassi animali, latticini, uova, pesce o frutti di mare, carne).

Il ricercatore Jihye Kim, della Kyung Hee University, Corea del Sud, ha dichiarato: “Il cancro del colon-retto (intestino) è il terzo tumore più comune al mondo e il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto nel corso della vita è di uno su 23 per gli uomini e di uno su 25 per le donne. Supponiamo che gli antiossidanti presenti in alimenti come frutta, verdura e cereali integrali possano contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon-retto sopprimendo l’infiammazione cronica, che può portare al cancro”.

"Poiché gli uomini tendono ad avere un rischio più elevato di cancro del colon-retto rispetto alle donne, proponiamo che questo potrebbe aiutare a spiegare perché mangiare quantità maggiori di cibi sani a base vegetale è stato associato a un ridotto rischio di cancro del colon-retto negli uomini ma non nelle donne", ha continuato il ricercatore.