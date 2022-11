Diabete, 4 tazze di questi 3 tè sono alleate della prevenzione

Bere il tè nero, quello verde o oolong potrebbe essere un’abitudine alleata nella prevenzione del diabete di tipo 2. Lo ha evidenziato una ricerca presentata all’incontro annuale della European Association for the Study of Diabetes a Stoccolma lo scorso settembre. Ma non è una tazza a fare la differenza, ne servono almeno quattro al giorno. Questa quantità è stata collegata a un rischio inferiore del 17% di sviluppare la malattia in un periodo medio di 10 anni. Insomma, nessun effetto miracoloso in una tazza singola. Il beneficio è tale se l’abitudine è portata avanti a lungo termine.

Come è stato svolto lo studio.

In un primo momento i ricercatori hanno scoperto che i bevitori di tè e i non bevitori nel loro studio avevano un rischio simile di contrarre la patologia. Ma quando hanno deciso di verificare se la quantità consumata tra i bevitori di tè facesse la differenza, intraprendendo una revisione sistematica di 19 studi di coorte, che hanno coinvolto più di 1 milione di adulti provenienti da otto paesi, i risultati sono stati diversi. Dalla ricerca è emerso che più tazze di tè verde, oolong o nero i partecipanti al tè bevevano ogni giorno, minore era il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

“Il nostro studio ha mostrato che l’associazione tra consumo di tè e (diabete di tipo 2) dipendeva dalla quantità di tè consumata. Solo un consumo sufficiente di tè può mostrare effetti clinici”, ha affermato Xiaying Li, primo autore dello studio via. “Sulla base dei nostri risultati, consiglierei al pubblico di consumare più tè nella vita quotidiana, se appropriato”. “Particolari componenti del tè, come i polifenoli, possono ridurre la concentrazione di glucosio nel sangue inibendo l’attività dell’α-glucosidasi e/o inibendo l’attività di altri enzimi, ma per essere efficace è necessaria una quantità sufficiente di sostanza bioattiva”, ha aggiunto Li. Fonte: CNN. Foto in evidenza di cro magnon13 da Pixabay.