Diabete, il 5 percento dei pazienti lo fa “tornare indietro” con il calo di peso

La ricerca ha ora voluto verificare se anche al di fuori di sperimentazioni cliniche alcuni pazienti sono in grado di spegnere la malattia.

Ha analizzato i dati di circa 160 mila persone scozzesi con diabete. Di queste, nel 2019, 7.710 erano andate in remissione. Vle a dire che continuavano ad avere per almeno un anno normali livelli di emoglobina glicata nonostante non assumessero farmaci.

I ricercatori hanno anche studiato le caratteristiche dei pazienti che avevano fatto regredire il diabete. Tendenzialmente avevano un’età più avanzata, non assumevano ancora farmaci, avevano subito una forte perdita di peso o si erano sottoposti a chirurgia bariatrica.

“Le implicazioni immediate per la pratica clinica sono che queste persone dovrebbero essere riconosciute e seguite in modo appropriato in modo da poter ricevere un supporto adeguato”, scrivono i ricercatori. Tuttavia, mettono in guardia: “È importante sapere che la remissione del diabete potrebbe non essere permanente”.

Diabete di tipo 2, si può “tornare indietro?” Un altro studio recente